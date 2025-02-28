Минэкономразвития России предложило туристическому бизнесу Анапы и Темрюкского района Краснодарского края, пострадавшим от разлива мазута, перенести сроки уплаты страховых взносов на конец 2025 года. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков на заседании правительственной комиссии.

Он отметил, что «окончательное решение» по летнему курортному сезону в пострадавшей зоне еще не принято Роспотребнадзором.

«Минэкономразвития предлагает перенести сроки уплаты страховых взносов с 1 — 3 кварталов 2025 года на конец 2025 года <…> Также министерство совместно с администрацией Краснодарского края предлагает перенести сроки уплаты имущественных налогов с 1 — 3 кварталов 2025 года», — заявил Вахруков.

По словам замглавы Минэкономразвития, решение продлить отсрочку уплаты взносов до 2026 года ведомство предложило принять в сентябре по итогам анализа работы предприятий туристической отрасли.

«В части крупных туристических инвестпроектов прорабатывается вопрос об освобождении от применения мер ответственности за неисполнение плана-графика реализации проектов», — добавил Вахруков.

По его словам, в Анапе и Темрюкском районе работают 1 223 туристических организации и ИП, включая гостиницы, санатории, аквапарки, дельфинарии, зоопарки, базы отдыха, туристические агентства и туроператоров.

Разлив мазута

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 8 тыс. т нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Сначала часть нефтепродуктов выбросило волнами на берег Анапы, после чего произошло несколько выбросов в Крыму.

По решению президента России Владимира Путина на Кубани был объявлен режим ЧС федерального уровня. Позднее ЧС регионального уровня также ввели в Крыму и Севастополе. На территории Евпатории и Сакского района был объявлен режим ЧС муниципального характера.

В начале января Путин назвал недостаточными меры по минимизации ущерба от разлива мазута. Глава государства счел произошедшее одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми Россия сталкивалась за последние годы и поручил решить вопрос с дальнейшей утечкой из подтопленных танкеров.

В конце января в ходе совещания правительства глава Минприроды Александр Козлов сообщил президенту России Владимиру Путину, что курортные пляжи, пострадавшие в результате крушения танкеров в Керченском проливе, будут восстановлены к летнему сезону 2026 года. Он также рассказал о том, что для восстановления пляжей рассматриваются несколько месторождений кварцевого песка рядом с Анапой. По его словам, направленный на очистку песок, не планируется возвращать на побережье.

В начале февраля сообщалось о нескольких выбросах мазута на нескольких участках пляжей Анапы. Представители МЧС сообщили, что по состоянию на 4 февраля было обследовано 265 км берега в Краснодарском крае, а с береговой линии вывезли более 177 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.