Московский областной суд взыскал более 363 млн рублей с Алексея Зарубина, пожизненно осужденного за взрыв газа в жилом доме в Ступино, сообщают ТАСС и РИА Новости. Эти деньги пойдут в пользу потерпевших и органов власти, в том числе на восстановление разрушенной пятиэтажки, где погибли шесть человек.

В частности, Зарубин должен выплатить в счет материального ущерба:

— более 227 млн рублей — администрации подмосковного городского округа Ступино;

— около 135 млн рублей — Фонду капремонта и общего имущества многоквартирных домов областного министерства ЖКХ.

Еще 1 млн рублей суд взыскал в пользу одного из потерпевших в качестве компенсации морального вреда, говорится в судебных документах, полученных агентствами. Речь идет о женщине, которая во время взрыва получила травму головы, уточняет РИА Новости.

Перечисленные суммы назначены к выплате по гражданским искам, которые, как решил суд, «подлежат удовлетворению в полном объеме», говорится в материалах дела.

Там поясняется, что такое решение принято в связи с тем, что «вина подсудимого Зарубина в совершении преступления, которым причинен вред имуществу юридических лиц, установлена судом, стоимость восстановительных работ поврежденного многоквартирного жилого дома подтверждена документально».

Осужденный иски не признал и просил не взыскивать с него компенсацию, добавили в суде.

Взрыв, наркотики и сомнения в отцовстве

Взрыв в пятиэтажке в Ступино произошел ранним утром 11 апреля 2022 года. Расследование уголовного дела, которое контролировал центральный аппарат Следственного комитета (СК), завершилось в июле 2023-го.

По его результатам жившему в этом доме Алексею Зарубину предъявили обвинение в убийстве общеопасным способом шести человек, в том числе троих детей, а также в покушении на убийство еще четырех человек и умышленном уничтожении чужого имущества.

Как установило следствие, фигурант дела задумал убить своих жену и двух малолетних детей, а для сокрытия преступления решил устроить инсценировку взрыва бытового газа. В результате обрушился целый подъезд и погибли шесть человек, в том числе жена и две дочери Зарубина в возрасте пяти и девяти лет, еще четверо жителей получили тяжелые травмы. Ущерб, причиненный собственникам разрушенных квартир, оценили в 588 млн рублей.

В ноябре 2024 года Зарубина приговорили к пожизненному сроку, при этом он вину не признал и подавал апелляции, но приговор оставили в силе. Согласно приговору, он заткнул вентиляционное отверстие детским одеялом, разгерметизировал газовую систему и, дождавшись, когда помещение заполнится газом, закрылся в туалете и щелкнул зажигалкой. Сам осужденный утверждал, что сразу после взрыва попытался покончить с собой. В приведенных отрывках из дела не уточняется, почему его попытка не была доведена до конца, при этом отмечено, что мужчина не пытался найти жену и детей и узнать об их состоянии, а сразу решил, что они погибли.

Из материалов дела, полученных информагентствами, следует, что Зарубин признался в суде в систематическом употреблении наркотиков, в том числе накануне взрыва.

Также в документах сказано, что жена вселила в него сомнения в том, что он является отцом их дочерей.

«Они с супругой ругались относительно употребления ею наркотиков, он ей говорил, что наркотики необходимо бросить, поскольку у них растут дети, и как они могут отреагировать на это, на что в ходе этих разговоров та сказала ему следующее: “Как ты отреагируешь на тот факт, что твои дети являются не твоими?”» — цитирует материалы РИА Новости.

Вместе с тем в СК отмечали, что Зарубин был непоследователен в своих показаниях на всех этапах следствия и выдвигал различные версии случившегося. Следователи проверяли их и опровергали, не находя подтверждений.