Тверской суд Москвы приговорил поэтов Егора Штовбу и Артема Камардина к 5,5 и 7 годам лишения свободы соответственно за чтение стихов на прошедших в 2022 году антимобилизационных «Маяковских чтениях», сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Сами молодые люди считают себя невиновными.

Суд признал поэтов виновными в возбуждении ненависти или вражды, а равно унижении человеческого достоинства (п. «в» ч.2 ст. 282 УК) и в публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (ч. 3 ст. 280.4 УК).

Статья 280.4 была введена в УК в июле 2022 года. Участники «Маяковских чтений» стали первыми обвиняемыми по этой статье, обратила внимание Русская служба «Би-Би-Си». Как отметило издание, «Маяковские чтения», которые в сентябре 2022 года прошли на Триумфальной площади в Москве через несколько дней после объявленной в России частичной мобилизации, были объявлены их участниками «антимобилизационными».

Прокурор запрашивала для Камардина и Штовбы 7 лет и 6 лет колонии общего режима соответственно. Гособвинение также требовало назначить Камардину штраф в размере 500 тыс. рублей.

В мае этого года суд приговорил к четырем годам колонии третьего фигуранта дела — Николая Дайнеко, который признал вину и заключил сделку со следствием.

Как писала «Медиазона»*, изначально против Камардина, Штовбы и Дайнеко возбудили дело об унижении членов «вооруженных формирований ЛНР и ДНР», но позднее обвинение изменили на статью о призывах к антигосударственной деятельности. По версии следствия, Камардин прочитал стих с рекомендацией не брать повестки и не ходить по ним в военкомат. Штовбу и Дайнеко привлекли в качестве соучастников.

Что говорят сами поэты

Егор Штовба и Артем Камардин не признают своей вины, они просили суд вынести оправдательный приговор и отпустить их домой.

«Я с самого начала уголовного дела заявлял в суде свою позицию: я не виноват, не совершал того, что мне вменяют. Я говорил об этом и на стадии предварительного следствия. Никаких законов я не нарушил», — говорил Штовба в суде (цитата по «Медиазоне»*).

Поэт отмечал, что 25 сентября 2022 года он «впервые в своей жизни пришел куда-либо вообще в принципе, где мог бы почитать свои произведения». По его словам, «следствие даже не пыталось разобраться», уголовное дело завели в отношении тех, кого в тот день поймали «по принципу “кто побежал, тот что-то сделал”».

Артем Камардин в последнем слове заявил, что «за искусство судить недопустимо». «Художественное высказывание может быть интерпретировано, трактовано различным образом, даже если оно выражено максимально просто и доходчиво», — сказал Камардин.

Он отметил, что не ставил цели «кого-то оскорбить своим стихотворением», и допустил возможность, что «у кого-то была цель оскорбиться, чтобы человек с отличным от их мнением и отличными от их взглядами был незаслуженно наказан».

Камардин подчеркивал, что у него диагностировано генерализованное тревожное расстройство («или, как это назвали в Институте имени Сербского, “смешанное расстройство личности”»). Он выражал опасения, что его «здоровье — ни физическое, ни психическое — не выдержит продолжительного тюремного заключения», и заверял, что «возможность снова угодить за решетку» в случае условного срока станет «достаточно сдерживающим фактором от любых высказываний на любые острые темы».

«Убеждения мои при этом не изменятся, как не изменились они под пытками, как не изменились бы в случае реального срока, не изменились бы даже под страхом смерти — это попросту невозможно. Так не работает. Но я вам гарантирую, что не буду более высказывать их публично», — сказал он.

Камардин ранее говорил, что видеозапись его извинений в отделе полиции была записана «под пытками» и что он «ни у кого просить извинения за свое творчество, за свои стихи не намерен», сообщала SOTAvision*. Адвокат Камардина Леонид Соловьев подчеркивал, что при задержании его подзащитного полицейские «явно превысили свои полномочия», избив его и «подвергнув психологическому унижению».

* внесено Минюстом в реестр иноагентов