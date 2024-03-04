Ученые впервые смогли оценить магнитное поле, имевшееся в Солнечной системе на момент ее зарождения. Сделать это помог древнейший в мире метеорит, образовавшийся до появления Земли, говорится в исследовании, опубликованном в журнале PNAS.

Магнитные поля внутри протопланетного диска, из которого образовалась Солнечная система и другие планетные системы во Вселенной, играли важную роль в образовании планетных тел и миграции вещества к звезде. До недавнего времени астрономические наблюдения зарождающихся протопланетных дисков у других звезд не позволяли оценить величину магнитных полей внутри них, как не было и способов оценить такие поля в протопланетном диске на заре зарождения Солнечной системы.

Чтобы ответить на этот вопрос, ученые под руководством из Национального центра научных исследований (Франция) решили исследовать метеорит Erg Chech 002 (EC002), который был обнаружен в пустыне Сахара (в алжирской части) в 2020 году.

Радиоизотопный анализ метеорита показал, что он образовался около 4,566 миллиарда лет назад, то есть он на 20 миллионов лет старше Земли. В момент образования этого метеорита Солнечной системе было всего 2 миллиона лет.

Метеорит содержит частицы железа размером менее микрона, сохранившие, как считают ученые, магнитное поле, которое пронизывало вещество протопланетного диска в период затвердевания этих частиц. При этом ученые исключили другие возможные источники намагниченности, связанные с возможным воздействием постоянных магнитов со стороны охотников за метеоритами и их коллекционеров.

«Мы оценили, что EC002 несет следы поля 60 ± 18 микроТесла, имевшегося на расстоянии 2—3 астрономических единицы (расстояний от Земли до Солнца), 2-3 миллиона лет после образования богатых кальцием и алюминием включений, — говорится в исследовании. — Эти следы могут объясняться только, если EC002 был намагничен полем, преобладавшим в туманности. Такая величина индукции соответствует темпам звездной аккреции, наблюдающимся во внесолнечных протопланетных дисках».