Американские ученые рассказали, какую информацию и на каких носителя следует отправлять с Земли в космическом аппарате к гипотетической внеземной цивилизации. На случай, если такая посылка попадет к непродвинутой цивилизации, в ней должна быть понятная инструкция, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Earth and Space Science.

В 1977 году на двух аппаратах NASA — Voyager 1 и Voyager 2 — в космос были отправлены так называемые золотые пластинки, на которых на 55 языках инженеры записали послание, адресованное возможным инопланетным цивилизациям. Кроме этого, на пластинки были записаны звуковые и видео-фрагменты, музыка и указано местоположение Земли относительно 14 мощных пульсаров, зашифрованы обращения политических лидеров некоторых стран, показана структура молекулы ДНК.

Золотые таблички на «Вояджерах» были не первыми и не последними попытками человечества отправить послания другим цивилизациям — помимо них сообщения неоднократно отправлялись с помощью зашифрованных радиосигналов мощными радиотелескопами.

Решив учесть достижения человечества в науке, технике и астрономии за последние десятилетия, группа ученых под руководством Джонатана Цзяна из Лаборатории реактивного движения NASA решила выяснить, что должно быть написано на новом послании инопланетным цивилизациям, если оно будет отправлено в ближайшем будущем. «Такие послания не только представляют собой снимок Земли и человеческой цивилизации, но показывают наше желание установить контакт с развитыми цивилизациями, — пишут авторы. — Наша цель поделиться нашим общим знанием, эмоциями, инновациями и устремлениями таким способом, который даст универсальное, хотя и релевантное контексту понимание человеческого общества, эволюции жизни на Земле, наших надежд и опасений за будущее».

Чтобы сообщение было прочитано и понято, его авторам, по словам ученых, надо представлять, кто его может получить. «Один сценарий предполагает, что наш корабль перехватит высокоразвитая космическая цивилизация II типа (по шкале Кардашева, использующая энергию своей звезды), или более высокого типа, — говорится в исследовании. — В альтернативном сценарии аппарат попадает в цивилизацию I типа (использующую энергию своей планеты), которая еще не стала космической. Наше сообщение должно прибыть на их планету, подобно «черному ящику», которые находят после авиакатастроф».

В этой связи ученые предложили, чтобы послание состояло из простой части (письма) и сложной (продвинутого миникомпьютера) на случай, если оно окажется распоряжении слаборазвитой или продвинутой цивилизаций. Письмо в таком случае должно сдержать простейшую информацию о человечестве, миникомпьютер же — большой массив данных, в том числе компьютерные коды, видео, математические модели.

В случае получения земного послания цивилизацией у адресатов останется как минимум два других вопроса — откуда оно пришло, и когда было отправлено. Для ответа на первый вопрос в послание можно поместить схему расположения самых ярких объектов в нашей галактике и положение Солнечной системы относительно них. Такими объектами могут выступить шаровые звездные скопления и миллисекундные пульсары. Чтобы дать понять адресатам время отправления, ученые предложили разместить в послании информацию о собственных движениях все тех же шаровых звездных скоплений, из которой можно высчитать эпоху отправки.

Рассуждая о том, как человечество должно представить себя, ученые приходят к выводу, что презентация должна начинаться с самого зарождения жизни на Земле. «Описывая себя, логично начать с долгого пути эволюции, начавшейся с простейших форм жизни, а затем — появлением цивилизаций в различных видах за последние несколько тысяч лет, — считают авторы. — Среди этого описания должны быть наши научные достижения, такие, как расщепление атома, и исследования космоса, а также примеры широкого спектра культур и знаний, из которых состоит сложная ткань человечества».