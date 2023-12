Обезьяны шимпанзе и бонобо ― ближайшие генетические родственники людей ― способны узнавать сородичей, которых не видели больше 25 лет. До сих пор столь долгосрочную социальную память ученые фиксировали только у дельфинов. Об этом говорится в исследовании группы ученых под руководством антрополога и психолога из Калифорнийского университета в Беркли Лоры Льюис. Оно опубликовано в журнале Proceedings of the National Academies of Sciences.

Ученых подтолкнул к исследованию собственный опыт работы с обезьянами: когда они возвращались к подопечным животным после нескольких месяцев и даже лет разлуки, бонобо и шимпанзе вели себя так, как будто узнали их.

Команда Льюис задействовала для своего проекта обезьян из Эдинбургского зоопарка, бельгийского зоопарка Планкендаль и заповедника в японском городе Кумамото. Ученые отобрали 26 фотографий других бонобо и шимпанзе, которые жили вместе с участвующими в эксперименте животными, но были переведены в другие зоопарки либо умерли.

Исследуемые обезьяны не видели своих сородичей от 9 месяцев до 26 лет. Ученые также выяснили, какие отношения были между участниками исследования и их бывшими : доброжелательные или враждебные.

Во время эксперимента ученые давали животным фруктовый сок, и пока они пили, показывали им на экранах совместные фото со «знакомыми» и «незнакомыми» обезьянами. Инфракрасные камеры отслеживали, куда устремлены взгляды бонобо и шимпанзе, а компьютер регистрировал время, затраченное ими на каждое изображение.

Анализ этих данных показал, что участники исследования значительно дольше задерживали взгляд на фотографиях обезьян, с которыми они жили раньше, что «свидетельствует о некоторой степени узнавания».

Ученых беспокоило, не будет ли для обезьян стрессом увидеть сородичей после долгих лет разлуки, однако они не проявляли никаких признаков тревоги, говорится в исследовании. В некоторых случаях, когда на экране появлялись фото некогда близкого родственника, обезьяны переставали пить сок, «будто загипнотизированные» этим изображением, отмечается в работе ученых.

Одна из самок бонобо по имени Луиза на момент исследования не видела двух своих родственников 26 лет, но на протяжении восьми этапов тестирования показала стойкие признаки узнавания обоих.

«Это был очень простой тест: смотрят ли они дольше на своего бывшего товарища по группе, или они дольше смотрят на незнакомца? Мы обнаружили, что они значительно дольше смотрят на фотографии своих бывших одногруппников», ― отметила ведущий автор исследования Лора Льюис.

Кроме того, ученые выяснили, что обезьяны дольше смотрели на тех сородичей, с которыми у них были более доброжелательные отношения. Иными словами, они, «похоже, больше узнавали друзей, чем врагов», отмечается в исследовании.

Результаты свидетельствуют, что социальная память человекообразных обезьян может сохраняться более 26 лет, ― то есть большую часть их жизни, продолжительность которой составляет в среднем от 40 до 60 лет, ― и может быть сопоставима с человеческой.

Данные исследования также подтверждают теорию о том, что долговременная память у людей, шимпанзе и бонобо, скорее всего, происходит от общего предка, жившего от 6 до 9 миллионов лет назад. По мнению авторов проекта, эта память могла заложить основу для эволюции человеческой культуры и позволила возникнуть уникальным для человека формам взаимодействия, таким как межгрупповая торговля.

Кроме того, работа ученых поднимает вопросы о том, могут ли обезьяны скучать по сородичам, с которыми они были разлучены, отметила Льюис.