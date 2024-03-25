Способность к символической жестикуляции обнаружили ученые, наблюдая за поведением японских синиц. Совершая мелкие быстрые движения крыльями, эти птицы проявляют вежливость, и пропускают своих партнеров вперед, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Current Biology.

Поднятый вверх большой палец руки, прощальный взмах или направленный на предмет указательный палец — подобные и другие жесты являются неотъемлемой частью общения между людьми. Долгое время способность использовать для коммуникации жесты учеными приписывалась исключительно людям, до тех пор, пока наблюдения за такими гоминидами, как шимпанзе и бонобо, не показали, что эти приматы также способны использовать язык тела при невербальном общении.

В последние годы наблюдения над такими животными, как вороны и рыбы, показали, что они могут использовать простейшие жесты, например, указывающие на направление к объекту интереса — так называемые указательные (дейктические) жесты.

Однако до последнего времени, считалось, что, например, говорящие о желании пропустить кого-то вперед, символические жесты требуют сложных когнитивных способностей, и свидетельств, что такие жесты в животном мире используются кем-то, кроме человека, не существовало. Поэтому ученые из Токийского университета было немало удивлены, обнаружив способность к ним у японских синиц (Parus minor).

Весной эти птицы образуют пары и гнездятся в дуплах деревьев с узким входом и поэтому могут проникать внутрь только по одному. Ученые наблюдали за поведением восьми пар птиц и заметили, что часто, возвращаясь к гнезду с пищей, синицы садятся на ветку у входа и начинают быстро махать крыльями, «обращаясь» к партнеру. Проанализировав 320 таких визитов в гнездо, ученые поняли, что этим жестом синицы пропускают своих партнеров вперед, определяя порядок входа, как бы говоря ему «после тебя».

«Мы увидели, что японские синицы дрожат крыльями исключительно в присутствии своих партнеров, и, видя такое поведение, партнеры почти всегда входят в дупло первыми», — объяснил автор работы Тоситака Сузуки. Оказалось, что чаще такое поведение демонстрируют самки, пропуская в гнездо самца, независимо от того, кто прилетел первым. Если самка не делает такой жест, то обычно она проникает в гнездо первой.

По мнению ученых, это поведение вполне можно отнести к символическим жестам, поскольку они совершаются в присутствии партнера, прекращаются после того, как тот проникает в гнездо, и подталкивают партнера к этому действию без физического контакта.

«Существует гипотеза, что прямохождение позволило людям освободить руки для большей мобильности, что в свою очередь привело к эволюции жестикуляции. Схожим образом, когда птица сидит на ветке, ее крылья освобождаются, что, как мы считаем, способствует коммуникации через жесты», — считает Сузуки.