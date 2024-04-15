Некоторые виды животных все чаще становятся жертвами глобального потепления, погибая от холода. Среди них — тупорылые акулы, которые гибнут от внезапных подъемов холодных вод со дна океана, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Climate Change.

Апвеллинг — тип прибрежной циркуляции океана, при котором на поверхность воды с глубины поднимаются холодные водные массы. В марте 2021 года в районе южно-африканского побережья фиксировалось множество случаев, когда на берегу обнаруживались различные погибшие морские организмы. Их гибель стала последствием одного из случаев апвеллинга, при котором теплолюбивые существа, обитающие в поверхностных водах, не выживают при резком охлаждении поднимающихся с глубин масс воды.

Ученые под руководством Николаса Любитца из Университета Джеймса Кука (Австралия) проанализировали сообщения об обнаружении свыше 260 погибших морских организмов 81 различных видов, поступившие после этого события. Кроме того, они изучили данные за 41 год наблюдений за поверхностной температурой моря и за 33 года наблюдений за ветрами в районе течения Агульяс к югу от Африканского континента и Восточно-Австралийского течения в Тихом океане.

Анализ этих данных показал, что частота и интенсивность событий апвеллинга существенно выросла в указанных районах с 1981 по 2022 год на фоне глобального потепления, вызывающего, как следствие, перестройку глобальных океанических течений.

В итоге ученые наблюдают связь между учащением случаев апвеллинга с гибелью мигрирующих животных, подверженных резким перепадам температур, например — тупорылых акул (Carcharhinus leucas) за которыми ученые наблюдали с помощью прикрепленных к их телам передатчикам.

«Во время случаев апвеллинга течения Агульяс мы наблюдали гибель костистых рыб и пластиножаберных рыб, таких, как тупорылые акулы и китовые акулы, начиная с 1989 года, что может периодически вызваться резким падением температуры до 10 градусов Цельсия в течение 24 часов», — говорится в исследовании.