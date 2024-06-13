Политики и депутаты в жару используют более простые слова и предложения, что возможно, говорит о снижении их когнитивных способностей. К такому выводу пришли немецкие ученые на основе многолетних наблюдений за речами политиков разных стран, говорится в исследовании, опубликованном в журнале iScience.

Ученые во всем мире посвящают множество исследований тому, как глобальное потепление влияет на здоровье и самочувствие людей — в том числе на смертность, ощущение комфорта, работоспособность, способность принимать решения и другие показатели. Ученые из Института демографических исследований Общества Макса Планка (Росток, Германия), задались необычным вопросом — как влияет температура воздуха на сложность речей, с которыми выступают парламентарии в разных странах.

Решить такую задачу помогли современные компьютерные методы обработки больших объемов данных. Так, ученые проанализировали тексты 7,4 млн выступлений 28,5 тыс. членов парламентов восьми стран — США, Великобритании, Австрии, Нидерландов, Новой Зеландии, Дании, Испании и Германии — за несколько десятилетий, начиная с 1950 года.

Сложность восприятия различных текстов часто оценивается по так называемому Индексу удобочитаемости Флеша. Эта метрика измеряет удобочитаемость текста на основе двух параметров — длины предложений, определяемой средним числом слов в предложении, и средней длины слова (количество слогов в слове), и варьируется от 0 до 100 баллов, причем чем выше балл, тем «проще» текст. В своей работе ученые использовали шкалу Флеша-Кинкейда, которая рассматривает не уровень сложности текста, а уровень образования читателя, при котором чтение текста будет комфортным. Эта шкала опирается на те же параметры оценки, что и шкала Флеша: длину слов и длину предложений.

Чтобы понять, влияет ли жара на сложность речи, ученые сопоставили полученные данные по разным выступлениям с температурой воздуха в нужный день в городе, где выступал политик. Ученые пришли к выводу, в среднем жаркие дни снижают сложность речи политиков. При этом наблюдения показали, что выступление в холодные дни не производит обратного эффекта. Чтобы более детально изучить феномен, авторы сосредоточились на выборке выступлений германских политиков.

«Одним из удивительных открытий стало то, что наибольший эффект наблюдается в Германии среди пожилых политиков по сравнению с их молодыми коллегами, — пояснил автор работы Конте Кейвабу. — Этот результат не только интересен сам по себе, но и внушает уверенность в результатах нашего исследования. Логично, что пожилые люди могут быть более восприимчивы к экстремальным температурам, что соответствует нашим наблюдениям и подчеркивает надежность наших выводов.»

По словам ученых, открытие подтверждает гипотезу о том, что факторы окружающей среды могут влиять на такое сложное проявление человеческого поведения, как речь.