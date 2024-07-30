Анализ данных, полученных миссией NASA DART после управляемой бомбардировки двойного астероида в 2022 году, дал неожиданные результаты. Оказалось, что меньший астероид Диморф слепился из материала большего, Дидима, причем относительно недавно — всего 300 тыс. лет назад, говорится в исследованиях, опубликованных в журнале Nature Communications.

Одним из главных событий в астрофизике 2022 года был уникальный космический эксперимент, в ходе которого аппарат NASA Double Asteroid Redirection Test (DART) совершил запланированное столкновение с астероидом Диморф, спутником более крупного астероида Дидим. Главной целью эксперимента была проверка возможности изменять траекторию потенциально опасных астероидов с помощью кинетического удара. За прошедшие два года на основе данных миссии вышло немало научных публикаций, описывающих природу этих двух тел

Так, ранее наблюдения показали, что центральный астероид Дидим быстро вращается вокруг своей оси, совершая полный оборот за 2 часа 16 минут. Теперь же новым открытиям в этой системе несколько научных групп посвятили сразу пять статей.

Так, группа под руководством Оливера Барнуина изучила геологические и физические свойства обоих астероидов по изображениям, собранным итальянским кубсатом LICIACube в составе миссии. Они показали, что на возвышениях поверхность Дидима неровная и содержит большое число крупных булыжников размером 10-160 метров и кратеров. В отличие от него, поверхность Диморфа покрыта камнями разных размеров , на ней присутствуют несколько разломов и кратеров.

Но главное, анализируя свойства поверхности обоих тел, ученые пришли к выводу, что Диморф образовался в результате разлета вещества с экваториальной области Дидима и последующего слипания его под действием гравитации. Более того, удалось определить возраст астероидов — больший образовался 12,5 млн лет назад, а формирование спутника завершилось всего 300 тыс. лет назад.

Ученые под руководством Наоми Мердок проанализировали следы от камней, оставленные на поверхностях астероида Дидим, и показали, что несущая способность поверхности этого тела значительно ниже, чем несущая способность сухих песков на поверхности Земли или лунного грунта. Маурицио Паола с командой отдельно исследовали размеры, форму и распределение камней на поверхности астероидов. Это позволило понять, что камни эти появлялись на поверхности Диморфа поэтапно, а не в один момент, и местом их происхождения был Дидим. Это еще раз подтверждает гипотезу о том, что двойные астероидные системы могут формироваться путем разлета вещества под действием центробежных сил с основного тела.

Команда Элис Луччетти показала, что термическая усталость довольно быстро разрушает камни на поверхности Диморфа — на масштабе 100 тыс. лет они покрываются трещинами. Ученые впервые показали, что такие процессы происходят на поверхности астероида такого типа. Наконец, группа Коласа Робина сравнила морфологию 34 булыжников с поверхности Диморфа (размером от 1,67 до 6,64 метров) с характеристиками камней, обнаруженных ранее на других астероидах — Итокава, Рюгу, Бенну. Анализ морфологии и данные лабораторных экспериментов показали, что указанные астероиды имеют общие механизмы образования.