Правительство Украины нарастило свои усилия по привлечению международной помощи для разминирования сельскохозяйственных земель, используя спецтехнику из Японии и средства от филантропа Говарда Баффета, пишет Bloomberg.

В 2022 году было заминировано более 174 тыс. кв. км территории Украины — больше площади Греции. К осени 2024 года удалось разминировать около 20% этих земель. В целом после начала российской военной операции Украина лишилась около трети сельскохозяйственных угодий, где до этого выращивались зерновые и масличные культуры.

В разминировании участвуют Фонд Баффета, Deere & Co., Caterpillar Inc., Kinze Manufacturing Inc. и саперный отряд полиции штата Иллинойс, которые обеспечили инженерную экспертизу для проектирования и тестирования устройств впереди комбайнов, предназначенных для «поглощения» взрыва.

Канада, Швейцария, Германия и Япония пожертвовали в общей сложности около $1 млрд для содействия усилиям по разминированию. Япония, по сути, является одним из крупнейших поставщиков невоенной финансовой помощи Украине. К концу этого года треть всех машин для разминирования на Украине будут японского производства.

Однако, по словам Говарда Баффета, который сам является опытным фермером, заминированные территории останутся проблемой для Украины «на десятилетия». Украинское правительство планирует ввести компенсацию за разминирование сельскохозяйственных земель в надежде повысить интерес к этой опасной работе.

Около 10% заминированных территорий можно очистить только с помощью беспилотников и тяжелых бульдозеров, констатирует Bloomberg. «Это долгосрочная проблема. Это десятилетия и десятилетия работы», — сказал Гай Роудс, который координирует проукраинские инициативы двух агентств ООН — Всемирной продовольственной программы и Продовольственно-сельскохозяйственной организации.

На данный момент бизнес по разминированию является убыточным, поскольку фермеры не могут позволить себе платить за услуги, заявил Bloomberg директор по связям с органами госвласти зерновой компании «Нибулон» Михаил Ризак. Но, по его словам, в перспективе это может стать рынком и даже экспортно-ориентированной отраслью, поскольку предполагает разработку и масштабирование новых технологий.