Украинский скелетонист Владислав Гераскевич получил дисквалификацию перед первым заездом на Олимпиаде-2026 в Италии, сообщает Reuters. Его отстранили за то, что вопреки запрету Международного олимпийского комитета (МОК) он вышел в шлеме с изображениями погибших во время военного конфликта украинских спортсменов.

О снятии с соревнований он узнал утром 12 февраля после встречи с президентом МОК Кирсти Ковентри на санной трассе незадолго до начала заезда. Команда Гераскевича заявила, что обжалует решение в Спортивном арбитражном суде.

Ковентри, со своей стороны, рассказала журналистам, что лично вышла к скелетонисту на трассу в последней попытке разрешить ситуацию, чтобы не доводить дело до дисквалификации.

«Задача заключалась в том, чтобы найти решение для игрового поля. К сожалению, нам это не удалось. Речь идет о правилах и положениях, и в данном случае мы должны обеспечить безопасную среду для всех, а это, к сожалению, означает, что никакие месседжи не допускаются», — пояснила она.

Президент МОК призналась, что очень хотела увидеть заезд Гераскевича и после случившегося испытала сильные эмоции.

В «шлеме памяти» с изображениями 24 погибших украинских спортсменов Гераскевич проводил все тренировочные заезды перед началом Игр. Однако затем МОК предупредил, что он не сможет выступать в нем официально во время соревнований из-за правила о запрете любых политических заявлений на спортивных площадках Олимпиады.

МОК предлагал украинцу альтернативу — выступать с черной траурной повязкой и демонстрировать «шлем памяти» до и после заезда. Однако Гераскевич заранее отказался от этих вариантов и заявил, что будет бороться за право носить шлем без запретов.

На пресс-конференции 10 февраля Гераскевич заявил, что «только благодаря их [погибших] жертве» украинская сборная может выступать на Олимпиаде.

«Я не предам их», — заключил 27-летний скелетонист.

Олимпийский комитет Украины поддержал Гераскевича, но сообщил, что не планирует бойкотировать Игры из-за его дисквалификации.

Украинская саночница Елена Смаха выразила поддержку Гераскевичу тем, что продемонстрировала надпись на своей перчатке на английском языке: «Память — это не нарушение».

Также Гераскевич получил поддержку от представителей руководства Украины, включая президента Владимира Зеленского и премьер-министра Юлию Свириденко.

В феврале 2022 года на Олимпиаде в Пекине Владислав Гераскевич показал на камеру антивоенный плакат на бумаге в цветах украинского флага. Это было за две недели до начала военной операции на Украине.

Летом 2023 года Гераскевич как член Национального олимпийского комитета своей страны призвал лишить советского и украинского легкоатлета Сергея Бубку звания Героя Украины и госнаград после расследования украинского издания Bihus.Info о том, что он ведет бизнес в ДНР.

Зимние Олимпийские игры проходят в с 6-го по 22-е февраля в двух городах Италии — Милане и Кортине-д’Ампеццо. Туда были допущены 13 российских спортсменов, которым разрешено выступать в нейтральном статусе — без государственной символики (флага и гимна). Им также запретили участвовать в параде наций на церемонии открытия.