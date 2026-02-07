Эпоха «изоляции» России в мировом спорте, длившаяся около 10 лет, похоже, подходит к концу, считает The New York Times (NYT). Издание пишет, что после серии санкций и отстранения от Олимпиад из-за допинга и СВО на последнем заседании в Милане члены МОК дали понять, что готовы разрешить российским атлетам вновь полноценно участвовать в международных соревнованиях.

Во время этого мероприятия глава Международной федерации лыжного спорта Йохан Элиаш призвал к разработке более четких принципов для руководства, чтобы было ясно, что Россия «не была несправедливо выделена в качестве объекта критики, учитывая множество других конфликтов по всему миру». Он напомнил про то, что США в начале года захватили президента Венесуэлы, войну Израиля с ХАМАС и так далее, подчеркнув, что «мы не можем быть политической организацией».

Президент МОК Кирсти Ковентри не упомянула Россию по имени в своем выступлении, но также подчеркнула, что возглавляемый ею международный комитет — это «спортивная организация».

«Мы понимаем политику и знаем, что не действуем в вакууме. <…> Но наша игра — это спорт. Это означает, что спорт должен оставаться нейтральной площадкой», — заявила она.

Помимо этого, NYT также приводит слова главы ФИФА Джанни Инфантино, который в беседе со Sky News подчеркнул, что запрет его организации на участие команд из России и Беларуси, введённый после начала конфликта между Москвой и Киевом, должен быть снят, поскольку он «ничего не дал».

И если пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва «приветствует» заявление Инфантино, представитель МИД Украины Георгий Тихий раскритиковал эту позицию, назвав идею возвращения российских или белорусских спортсменов на Олимпиаду или другие международные соревнования «неприемлемой», отмечается в статье.

NYT также напоминает, что в последние месяцы различные международные спортивные организации, управляющие дзюдо и тхэквондо (олимпийскими видами спорта) сняли ранее действовавшие для России запреты, разрешив ее спортсменам снова выступать под своим флагом на международных соревнованиях.

Осенью 2025 года Международная федерация паралимпийских игр сняла запрет на участие России. Несмотря на это, российским спортсменам не будет разрешено представлять свою страну на Паралимпийских играх этой зимой в Милане из-за запретов, действующих в отдельных спортивных федерациях. Глава исполкома Паралимпийских игр Эндрю Парсонс подчеркнул: «Бойкоты никогда ничего не решали, и наказываются только спортсмены».

Кроме того, в декабре прошлого года МОК рекомендовал разрешить юниорам из РФ и Беларуси снова участвовать в международных соревнованиях, открыв тем самым им путь к участию в юношеской Олимпиаде этим летом в Дакаре.

Однако, несмотря на все имеющиеся позитивные для России сигналы, процесс потенциального возвращения в большой спорт вряд ли будет простым, считает NYT.

Во-первых, МОК должен будет отменить приостановку деятельности Олимпийского комитета России, наложенную в 2023 году. Во-вторых, международные спортивные федерации по отдельным видам спорта также должны будут проголосовать за возвращение российских спортсменов для участия в соревнованиях. После этого россияне смогут выступить в своей собственной форме на летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году.

На текущий момент россиянам разрешено выступать на зимних Играх в Италии под нейтральным флагом и без гимна, а сама Россия не фигурирует в медальном зачете. На идущей сейчас Олимпиаде участвует 13 спортсменов из России.

Ранее международные спортивные организации обвинили РФ в том, что представители ее сборной принимали допинг в 2011—2015 годах. В итоге разразился скандал, в результате которого российская легкоатлетическая команда была отстранена от участия в летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, а Российский олимпийский комитет — в 2017 году от зимних Игр в Южной Корее.

Эти ограничения должны были истечь после зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, где команда выступала под названием и флагом Российского олимпийского комитета, выиграв пять золотых медалей. Однако после начала российско-украинского конфликта МОК рекомендовал запретить спортсменам из России и Беларуси участвовать в международных соревнованиях.

Перед летними Играми 2024 года в Париже российским и белорусским атлетам нужно было не только подтвердить свои физические данные, но и доказать, что они не поддерживают конфликт между Москвой и Киевом, не имеют связей с военными и соблюдают антидопинговые нормы, пишет NYT

Действующий на тот момент глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал выступивших в нейтральном статусе российских теннисистов «командой иноагентов», а экс-глава Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер заявила, что поехавшие выступать во Францию россияне — это «команда бомжей без флага, гимна и болельщиков».

Помимо этого, NYT отмечает, что если летние Игры не были показаны в России, то зимняя Олимпиада транслируется, пусть и только через стриминговые сервисы. Кроме того, в отличие от турнира в Париже, министерство спорта России поддержало усилия спортсменов по прохождению квалификации на зимние состязания, уточняется в статье.