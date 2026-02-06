В Италии стартовали XXV зимние Олимпийские игры — они продлятся с 6-го по 22-е февраля. Страна в четвертый раз принимает Игры на своей территории, но впервые в истории они проводятся сразу в двух городах — Милане и Кортине-д’Ампеццо. Что уже успело произойти на соревнованиях — в материале RTVI.

Отсутствие электричества

Первые матчи на Играх-2026 стартовали еще до официального открытия. 4 февраля прошла первая сессия по керлингу среди смешанных пар. Однако соревнования пришлось приостановить из-за проблем с электричеством на арене в Кортина-д’Ампеццо. Перерыв продолжался около пяти минут.

Расписание корректируют и погодные условия. Из-за обрушившегося на Кортина-д’Ампеццо снегопада была отменена первая официальная тренировка по скоростному спуску среди женщин, запланированная на 4 февраля. В результате лыжницы вышли на площадку днем 6 февраля. В тренировочной сессии финишировала американская спортсменка Линдси Вонн.

Вирус у хоккеисток

Еще одной причиной переноса соревнований стал норовирус — возбудитель острой кишечной инфекции, симптомы которого выявили у хоккеисток из Финляндии. Заболевших спортсменок и их соседок изолировали в Олимпийской деревне.

Женские хоккейные сборные Финляндии и Канады должны были встретиться 5 февраля, но матч перенесли на 12 февраля. Решение было принято после консультаций с медицинскими специалистами «в соответствии с установленными принципами охраны здоровья и техники безопасности», сообщила пресс-служба Игр.

Присутствие Тутберидзе

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька рассказал, что испытывает дискомфорт из-за присутствия на Играх-2026 тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, передает ТАСС.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. На тот момент ее тренером была Тутберидзе.

Как отмечает Банька, никаких доказательств того, что Тутберидзе причастна к допинговому процессу, нет, поэтому она имеет право присутствовать на Олимпийских играх.

«Поскольку вы спрашиваете о моих чувствах, я точно не чувствую себя комфортно из-за ее появления [здесь]», — заключил он.

На Играх-2026 в нейтральном статусе выступает воспитанница Тутберидзе — Аделия Петросян. Тренер рассказывала, что на отборочном олимпийском турнире в Пекине в сентябре 2025 года ей приходилось общаться с фигуристкой украдкой.