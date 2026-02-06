В Италии стартовали XXV зимние Олимпийские игры — они продлятся с 6-го по 22-е февраля. Страна в четвертый раз принимает Игры на своей территории, но впервые в истории они проводятся сразу в двух городах — Милане и Кортине-д’Ампеццо. Что уже успело произойти на соревнованиях — в материале RTVI.

Отсутствие электричества

Первые матчи на Играх-2026 стартовали еще до официального открытия. 4 февраля прошла первая сессия по керлингу среди смешанных пар. Однако соревнования пришлось приостановить из-за проблем с электричеством на арене в Кортина-д’Ампеццо. Перерыв продолжался около пяти минут.

Расписание корректируют и погодные условия. Из-за обрушившегося на Кортина-д’Ампеццо снегопада была отменена первая официальная тренировка по скоростному спуску среди женщин, запланированная на 4 февраля. В результате лыжницы вышли на площадку днем 6 февраля. В тренировочной сессии финишировала американская спортсменка Линдси Вонн.

Вирус у хоккеисток

Еще одной причиной переноса соревнований стал норовирус — возбудитель острой кишечной инфекции, симптомы которого выявили у хоккеисток из Финляндии. Заболевших спортсменок и их соседок изолировали в Олимпийской деревне.

Женские хоккейные сборные Финляндии и Канады должны были встретиться 5 февраля, но матч перенесли на 12 февраля. Решение было принято после консультаций с медицинскими специалистами «в соответствии с установленными принципами охраны здоровья и техники безопасности», сообщила пресс-служба Игр.

Присутствие Тутберидзе

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька рассказал, что испытывает дискомфорт из-за присутствия на Играх-2026 тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, передает ТАСС.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. На тот момент ее тренером была Тутберидзе.

Организаторы Олимпиады-2026 удалили фото Валиевой из соцсетей

Как отмечает Банька, никаких доказательств того, что Тутберидзе причастна к допинговому процессу, нет, поэтому она имеет право присутствовать на Олимпийских играх.

«Поскольку вы спрашиваете о моих чувствах, я точно не чувствую себя комфортно из-за ее появления [здесь]», — заключил он.

На Играх-2026 в нейтральном статусе выступает воспитанница Тутберидзе — Аделия Петросян. Тренер рассказывала, что на отборочном олимпийском турнире в Пекине в сентябре 2025 года ей приходилось общаться с фигуристкой украдкой.

«Я же была на телефоне, я с ней даже списалась ровно до выхода. Я стояла на разминке, всю разминку посмотрела, после этого она вышла со льда, списалась со мной. Я специально отошла, чтобы мы нигде не пересекались друг с другом, потому что за нами реально следили, насколько я ее глазами провожу. Я здесь не хочу никаких проблем, что бы нам сказали, что все, она дисквалифицирована, или что-то еще. Я вышла, зашла в скейтинг-лаунж, оттуда мы с Аделей списались, я ей сделала где-то какие-то замечания, настроила ее — и в путь-дорогу», — делилась она в документальном проекте «Метод Тутберидзе».

Представлен итоговый список российских участников Олимпиады-2026