Оргкомитет Зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии удалил из официального аккаунта в Instagram* фотографию российской фигуристки Камилы Валиевой. Пост, опубликованный накануне, привлек внимание пользователей из-за того, что Валиеву сравнили с итальянской пастой фузилли в честь Всемирного дня пасты. Спустя несколько часов изображение было удалено без объяснения причин, сообщает Матч ТВ.

Публикация появилась 25 октября: организаторы Олимпиады совместили фотографии спортсменов из разных дисциплин с различными видами макаронных изделий. Валиева представляла фигурное катание — ее вращение на льду сравнили со спиралями фузилли.

После удаления фото российской фигуристки в подборке остались снимки, посвященные санному спорту, керлингу, сноуборду, лыжным гонкам, горнолыжному спорту и прыжкам с трамплина.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок ее отстранения истекает 25 декабря 2025 года. С 25 октября спортсменка официально получила право возобновить тренировки.

Ранее стало известно, что Валиева будет готовиться к возвращению в академии Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской. На Олимпиаде-2026, которая пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо, Россия не будет представлена Валиевой — на игры квалифицировалась ее соотечественница Аделия Петросян.

