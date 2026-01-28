Российские спортсмены, которые выступят на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, будут представлены в количестве 13 человек. Полный список участников, допущенных к Играм в нейтральном статусе, опубликовал Центр спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП).

Фигурное катание: Петр Гуменник, Аделия Петросян.

Лыжные гонки: Савелий Коростелев, Дарья Непряева.

Ски-альпинизм: Никита Филиппов.

Шорт-трек: Иван Посашков, Алена Крылова.

Конькобежный спорт: Ксения Коржова, Анастасия Семенова.

Санный спорт: Дарья Олесик, Павел Репилов.

Горнолыжный спорт: Семен Ефимов, Юлия Плешкова.

Все спортсмены уже получили персональные приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) и подписали обязательство соблюдать условия Олимпийской хартии, как и другие участники Игр.

Согласно регламенту МОК, российские атлеты будут участвовать в соревнованиях без государственной символики — флага и гимна. Им также запрещено участвовать в параде наций на церемонии открытия Игр, которая пройдёт 6 февраля. При этом им будет разрешено присутствовать на мероприятии в качестве зрителей как в Милане, так и на горных объектах.

Квота в 13 спортсменов является минимальной в современной истории выступления российских команд на зимних Олимпиадах. Для сравнения, на предыдущих зимних Играх в Пекине в 2022 году под флагом Олимпийского комитета России выступали 212 спортсменов, которые завоевали 32 медали (5 золотых, 12 серебряных, 15 бронзовых) и заняли второе место в общекомандном зачёте по общему числу наград.

Ранее глава МОК Кирсти Ковентри заявляла о необходимости обеспечить атлетам возможность участвовать в соревнованиях без дискриминации и политического вмешательства, возлагая ответственность за их доступ на страны-организаторы.