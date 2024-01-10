В возрасте 77 лет умер директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии, академик РАН Владимир Хавинсон. Об этом сообщается на сайте института. В РАН уточнили, что он умер 5 января.

Прощание с Хавинсоном состоялось 9 января в ритуальном зале клуба Военно-Медицинской академии на улице Лебедева в Петербурге, а отпевание — в церкви Смоленской иконы Божией матери. Ученого похоронили на Смоленском кладбище.

Некоторые СМИ называли Хавинсона «личным геронтологом Путина». Исполнительный директор созданного им института биорегуляции и геронтологии Ольга Михайлова заявила «Агентству»*, что это «дурацкая утка», возникшая «из-за некорректной компиляции» отдельных фраз из интервью ученого. «Прочитав ее, все сделали неправильные выводы», — пояснила она.

В 2017 году в интервью «Фонтанке» ученый, ссылаясь на Ветхий завет, утверждал, что ресурс человеческого организма достигает 120 лет, а 100 лет — это минимум. Продолжительность жизни Владимира Путина академик на тот момент оценивал минимум в 20 лет. «Потенциал блестящий. Это десятки лет. Его ресурс очень высок», — утверждал Хавинсон. Ученый выражал восхищение Путиным и его образом жизни. «Он не пьет, не курит, занимается спортом. С него надо брать пример! Так должны вести себя все, молодые и не очень люди», — рассуждал он.

Про Дональда Трампа, занимавшего в 2017 году пост президента США, академик говорил, что тот хорошо выглядит для своих 70 лет, но посоветовал американскому лидеру сделать генетический паспорт, чтобы определить наличие склонности к различным заболеваниям. Он предложил пригласить миллиардера «к нам» на три-пять дней, чтобы провести все необходимые исследования и за счет «некоторых ноу-хау» продлить его «деятельный возраст».

Самым известным плодом научных трудов Хавинсона являются пептиды на основе биорегуляторов, разработанные им еще в студенческие годы. По словам Хавинсона, его разработками пользовались уже советские лидеры — в частности, Брежнев и Андропов, но прибегали к помощи пептидов «уже на последней стадии, когда все было исчерпано», поэтому не получали эффекта.

Академик также утверждал, что 10 созданных им пептидных препаратов вводили Борису Ельцину перед президентскими выборами 1996 года, и «после курса лечения что-то улучшилось». Академик добавил, что получил за это звание полковника, став первым полковником в Военно-медицинской академии.

Хавинсон выражал уверенность в том, что наука должна работать на продление жизни и активности политиков, поскольку «опытного лидера, как правило, заменить некем, а без него в стране начнется политический кризис».

«Открытие пептидов помогло сохранить здоровье ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС, пострадавшим от землетрясения в Спитаке и более чем 112 миллионам человек по всему миру», — пишет в некрологе Хавинсона вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, напоминая, что ученый занимался темой старения и продления жизни с 1970 года.

Научные разработки Хавинсона легли в основу программ восстановления профессиональных спортсменов и Международных рекомендаций ООН по продлению жизни. Он зарегистрировал 13 лекарственных препаратов и 64 вида БАД на основе изобретенных им пептидных биорегуляторов, а в последние годы сосредоточился на разработке препаратов для лечения болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Ученый утверждал, что его разработки — это «будущее медицины», поскольку они ориентированы не на изменение структуры генов, а на регуляцию их активности. «Это звучит как научная фантастика, но на самом деле уже стало нашей реальностью», — заявлял Хавинсон. Он также является автором научно-популярной книги «Что мешает нам жить до 100 лет?».

Владимир Хавинсон родился в 1946 году в ГДР в семье офицера Хацкеля Хавинсона, в школу пошел в Минске. Окончил Минское суворовское военное училище, в 1964 году стал чемпионом Минска по боксу, а через год — чемпионом Беларуси по легкой атлетике. Тогда же Хавинсон уехал в Ленинград и поступил в Военно-медицинскую академию им. Кирова, откуда в 1971 году вышел с дипломом врача.

После военной службы он занимался геронтологическими разработками в Ленинграде по заказу Минобороны СССР, работал старшим ординатором Военно-медицинской академии, защитил кандидатскую и докторскую диссертации, стал академиком.

В 1988 году Хавинсон возглавил научно-исследовательскую лабораторию биорегуляторов, на следующий год — создал Государственный медико-биологический научно-производственный комплекс «Цитомед», которым руководил до 1992 года, а потом — основал Институт биорегуляции и геронтологии и стал его директором.

В 1994 году Хавинсона избрали вице-президентом Геронтологического общества Российской академии наук, в 1996 году — членом Итальянской академии экономики и социальных наук и Российской академии естественных наук, в 2003 году — членом Президиума Северо-Западного отделения РАМН.

С его подачи в «Номенклатуре специальностей» научных работников Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки появилась самостоятельная специальность «Геронтология и гериатрия».

В 2007 году ученый стал главным специалистом по геронтологии и гериатрии Комитета по здравоохранению петербургского правительства и руководителем проекта разработки пептидной регуляции старения в Институте физиологии им. Павлова.

Хавинсон был автором более 800 научных публикаций, включая 30 монографий, причем некоторые вышли в Швеции и Швейцарии. Он зарегистрировал 205 патентов в области геронтологии, биотехнологии, иммунологии, в том числе 90 международных патентов в США, Канаде, Швейцарии, Австралии, Японии и странах Европы.

В 2008 году Хавинсону было присвоено звание Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, а в 2017 году он получил орден Дружбы за большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу.

* издание внесено Минюстом России в реестр иноагентов