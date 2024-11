Певец и композитор Шарль Дюмон умер в возрасте 95 лет. Он известен как автор песен Non, je ne regrette rien для Эдит Пиаф и I’ve Been Here для Барбары Стрейзанд.

Как сообщает Le Monde, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Шарль Дюмон родился 26 марта 1929 года в городе Каор. Он получил образование трубача, но на рубеже 1960-х годов его карьера изменилась. Эдит Пиаф после нескольких отказов все же согласись исполнить композицию Дюмона Non, je ne regrette rien, которая впоследствии стала «незабываемой классикой».

«Эдит Пиаф выпустила меня в свет. Без нее я бы никогда не добился всего, что сделал, ни как композитор, ни как певец», — говорил Дюмон в интервью AFP в 2015 году.

После Non, je ne regrette rien композитор написал более 30 композиций для Пиаф. Также он работал с Далидой, Тино Росси, Жаком Брелем, Барбарой Стрейзанд и другими культовыми певицами.

Помимо этого, Дюмон писал музыку к фильмам и французским телевизионным шоу. В частности, его композиции звучат в фильмах Жака Тати «Парад» и «Трафик».

Сам Дюмон также выступал. В последний раз он вышел на сцену в 2019 году. «Когда ты снова выступаешь перед аудиторией, которая приходит посмотреть на тебя так же, как и 20, 30 или 40 лет назад, и оказывает тебе такой же прием, тогда тебе снова за 20», — говорил тогда композитор.