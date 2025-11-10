Ученый-правовед, академик Российской академии наук Юрий Толстой скончался на 99-м году жизн. Об этом говорится на сайте Санкт-Петербургского государственного университета.

«10 ноября 2025 года ушел из жизни доктор юридических наук, почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета, академик Российской академии наук Юрий (Георгий) Кириллович Толстой», — сказано в сообщении.

Под руководством Толстого учились многие государственные деятели, в том числе президент России Владимир Путин, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, а также министр юстиции Константин Чуйченко.

Толстой был отмечен многочисленными званиями и наградами. В частности, ему присудили высшую ведомственную медаль Министерства юстиции имени Анатолия Кони, звания заслуженного деятеля науки России, лауреата высшей юридической премии «Юрист года». Он также является одним из авторов учебника «Гражданское право», который удостоен премии правительства. Соавтором этого учебника также был Дмитрий Медведев.

В 2018 году телеканал «Россия» показал фильм «Путин», в котором Толстой рассказал, как однажды поставил будущему главе государства тройку по римскому праву.

В 2022 году академик стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Министр юстиции Чуйченко выразил соболезнования родным и близким Толстого. Он назвал уход академика невосполнимой утратой для всей цивилистической науки и всего российского юридического сообщества.

«Воспитав не одно поколение талантливых юристов, Георгий Кириллович внес неоценимый вклад в развитие отечественной правовой системы, совершенствование и кодификацию гражданского законодательства, защиту и укрепление основ конституционного строя нашей страны», — отметил глава ведомства.