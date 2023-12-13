В 2024 году стоит ожидать роста российской экономики, но не мирного урегулирования конфликта между Москвой и Киевом, полагает доктор экономических наук Владислав Иноземцев*. В программе RTVI «Вы держитесь!» с Марианной Минскер он объяснил, почему погибнуть в результате боевых действий бывает «выгоднее, чем жить», и почему санкции против России навредили самому Западу, но отменить их невозможно.

Чего ждать в 2024 году

По словам Иноземцева*, в 2024 году «однозначно» стоит ожидать роста экономики, даже в условиях выделения рекордных 14 трлн рублей на оборону и безопасность.

«Я бы видел курс где-то в районе 110-115 [рублей за доллар] к концу года, инфляцию не ниже сегодняшней, но и серьезное повышение доходов. И, в общем, экономический рост за счет ВПК и смежных отраслей и строительства. То есть ничего катастрофичного в рамках вот такого прогноза я не вижу. Все остальное зависит от власти. Первый и главный вопрос — мобилизация. Если будет новая волна — опять бегство, закрытие границ, скачки курсов и крайняя неопределенность», — отметил собеседник RTVI.

Второй вопрос, по словам экономиста, связан с ходом военных действий на протяжении года. Он предполагает, что мира между Россией и Украиной в 2024-м ждать не стоит, а «ближе ко второй половине года снова начнутся вопросы, связанные с тем, что необходимо новое финансирование, закончатся полученные от КНДР снаряды и так далее». «То есть, в общем, в любом случае военный комплекс будет продолжать расти», — считает Иноземцев*.

СВО — «экономическое действо»

Что касается военной операции на Украине, то это, по мнению Иноземцева*, «абсолютно экономическое действо, в отличие от военных операций Советского Союза».

«Поэтому, безусловно, ее продолжение будет поддерживать экономический рост. Но здесь нужно сделать два замечания: первое заключается в том, что не только военно-промышленный комплекс сегодня поддерживает рост, государство платит очень многие свои долги, которые раньше оно не платило. Если мы посмотрим в ряде регионов, начиная от Дальнего Востока и Сибири до северо-запада, мы увидим, что государство дает очень большие деньги в гражданские отрасли», — отметил он.

Эксперт добавил, что в такие регионы как Иркутская область или Красноярский край «приходят большие деньги в обычное, допустим, строительство и реконструкции школ, детских садов, дорог».

Экономический рост продолжится

Как отметил Иноземцев*, в стране не хватает рабочих рук и производственных мощностей, при этом бюджетные деньги приходят в разные сферы, строительный сектор переживает бум — в том числе в связи с работами на новых территориях и на Дальнем Востоке.

«Я думаю, что эти факторы сохранятся. <…> Экономический рост, безусловно, продолжится. И я не думаю, что он упадет до 1%. Он будет в следующем году устойчиво выше двух, реальные доходы населения также вырастут, пусть и не так быстро, как в этом году», — заключил экономист.

Проблем ждать «года через два»

Собеседник RTVI пояснил, что его прогноз по отсутствию серьезных проблем для российской экономики актуален «хотя бы до конца 2025-го года».

«Дальше, если ничего не меняется, если санкции на месте, даже ужесточаются, если бюджетный дефицит растет, если происходит очередная мобилизация, еще миллион человек исчезает из страны, возникают перекосы на рынке труда — [председатель ЦБ Эльвира] Набиуллина говорила о том, что самая большая проблема не инфляция, а дефицит кадров. Вот если этот тренд продолжается и ничего не финализируется на фронтах, то вот года через два от нашего разговора наступают очень серьезные проблемы», — считает экономист.

Военные расходы «вполне переживаемы»

По словам эксперта, если посмотреть на военные расходы России, запланированные в 2024 году, то они составляют около 6,5% ВВП, то есть 10 трлн рублей.

«Если провести такую же линию по бюджетным расходам военным США, то мы попадаем приблизительно в 1987 год, когда, несмотря на объявленную Михаилом Сергеевичем [Горбачевым] перестройку, американцы по-прежнему тратили на военные нужды порядка от 6,5 до 7% ВВП. Это были времена рейгановского бума. Это были времена, когда ни о каком серьезном потрясении в американской экономике не шло речи», — сказал Иноземцев*.

Во времена Вьетнамской войны США расходы Пентагона «вплотную приближались к 10% ВВП» — «там последствия были гораздо хуже, но там и условия были другие», отметил он.

«Так или иначе, еще раз повторю, военные расходы в 6-7% ВВП в рыночной экономике, в общем-то, вполне себе переживаемы. Проблема здесь скорее не экономическая уже, а и политическая, и социальная, и моральная. А вот эти вопросы на третий год [боевых действий] станут гораздо более серьезными, чем чисто экономический момент», — полагает собеседник RTVI.

«Умереть выгоднее, чем жить»

Иноземцев* ранее говорил, что семья погибшего российского военнослужащего может получить порядка 15 млн рублей. На вопрос о том, как он пришел к этой цифре, эксперт ответил, что «это все из абсолютно официальных источников».

По словам экономиста, до 24 февраля в случае гибели человека на службе выплачивалась компенсация в 3 млн рублей, однако президент России Владимир Путин «очень быстро повысил [сумму] и дополнительно добавил к ним 5 млн». «Плюс к этому надо понимать, что зарплаты, которые платились раньше только контрактникам, <…> распространились на мобилизованных и в целом на всех, кто находится на фронте», — отметил он.

Кроме того, есть региональные надбавки, региональные выплаты погибшим и раненым, а также страховые выплаты и еще некоторые источники, перечислил Иноземцев*.

«Я говорю о том, что если военнослужащий по контракту уходит на фронт, сражается там шесть-восемь месяцев и потом погибает, то, собственно, подъемная зарплата за шесть-восемь месяцев и плюс все похоронные выплаты из разных источников — они составляют порядка 12-13, ну, может быть, чуть больше миллионов рублей», — подсчитал экономист.

По его оценке, руководство страны создало систему, в которой человек 35 лет из среднего российского региона — не самого бедного, но и не самого богатого, уходя на фронт и погибая там через восемь месяцев, обеспечивает своей семье и близким доход, полностью соответствующий его средней зарплате от момента ухода в армию до пенсии.

«Причем избавляя эту семью от своих расходов на водку, квартплату и все остальное. Экономически Путин за один год создал систему, в которой пойти на фронт и умереть выгоднее, чем жить», — сказал Иноземцев*, назвав такую ситуацию «очень странной системой».

Нагрузка на бюджет

По подсчетам Иноземцева*, нагрузка на бюджет в результате таких выплат семьям погибших и пострадавших — порядка 1 трлн рублей в год (примерно 8-10% оборонных расходов). «Это терпимо. Бюджет они не подорвут, а спрос в ряде регионов они повысят», — подчеркнул экономист.

Кроме того, чем беднее регион, тем больше людей готовы отправиться в зону военной операции, отметил эксперт. «То есть этот момент отмечается многими экономистами как фактор повышения благосостояния, прости господи, во многих отстающих территориях», — добавил собеседник RTVI.

Санкции вредят Западу

Говоря о санкциях, Иноземцев* выразил мнение, что «в европейских санкционных решениях было много абсолютно ошибочных шагов — в первую очередь, по энергетике». По словам экономиста, европейцы в прошлом году «наказали сами себя, заплатив гигантские суммы за газ и нефть», которые они «фактически положили в карман российского правительства».

Комментируя слова сенатора США Джона Маккейна, который назвал Россию страной-бензоколонкой, Иноземцев* отметил, что «покойный сенатор забыл о том, что бензоколонки-то нужны как раз всем».

«Рассказ о том, что сырьевая экономика развалится, был абсолютно не обоснован с самого начала. Потому что если товар нужен всем, то кому-то его продадут. <…> Я бы сказал, что это действительно очень серьезный провал в аналитической работе всего западного научного сообщества», — сказал экономист.

Помимо того, по словам Иноземцева*, санкции «очень сильно вредят самому Западу», поскольку «уничтожают на корню западный правовой порядок».

«Что касается их отмены, она совершенно невозможна, потому что это радикальная смена политического курса, это отказ от поддержки Украины <…>. Это признание ошибочности всего этого курса. Это то, что сделать просто нельзя», — полагает он.

Шансы на мирный договор

Говоря о боевых действиях на Украине, Иноземцев* выразил мнение, что «конфликт зашел в тупик», что видно «по действиям на фронте в этом году».

«Я не предполагаю, что в следующем году ситуация сильно изменится. Чтобы она сильно изменилась, нужно, чтобы Запад перешел фактически к вмешательству в этот конфликт. Я этого не жду. Поэтому мне кажется, что мы увидим еще один год приблизительно подобной же операции», — сказал собеседник RTVI.

По мнению экономиста, на Западе «не учитывается очень важный момент», который состоит в том, что «украинское общество сегодня сильно расколото». Эксперт считает, что есть часть населения, которая хочет скорейшего мира, но есть и «процентов 20-25 тех, кто хочет только победы».

«Это люди, у которых [военная операция России на Украине] отняла родственников, которые получили тяжелые ранения в ходе этой операции, люди, которые потеряли жилье, люди, которые реально ненавидят российский режим и требуют справедливости и отмщения», — пояснил он.

По словам Иноземцева*, история Украины последних 30 лет свидетельствует, что даже 2-3% активного населения способны «радикальнейшим образом» поменять судьбу страны.

«Даже если эти 20% жестко стоят на своей позиции, можно говорить о каких угодно переговорах, но их никогда не будет. Любой в Киеве, кто начнет их, последует по пути [бежавшего из Украины четвертого президента Виктора] Януковича в течение часов, даже не недели», — сказал экономист.

«Отвечая на ваш вопрос, есть ли шансы на мир [в 2024 году], — их нет», — подытожил Иноземцев*.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов