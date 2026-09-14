Выступающая за Казахстан Елена Рыбакина заняла первую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она набрала 9901 рейтинговое очко и опередила белоруску Арину Соболенко (7875).

12 сентября Рыбакина победила Соболенко в финале турнира Большого шлема US Open-2026 в Нью-Йорке. До этого белорусская теннисистка находилась на вершине рейтинга WTA на протяжении 99 недель.

Елена Рыбакина родилась в Москве, до 2018 года она выступала под флагом России. Для спортсменки это уже третья победа в турнирах Большого шлема. В 2022 году она завоевала титул на Уимблдонском турнире, в 2026-м — на Australian Open.

Россиянка Мирра Андреева занимает в рейтинге WTA пятую строчку.

В финале мужского турнира US Open-2026, который состоялся в воскресенье, представитель Германии Александр Зверев победил американца Бена Шелтона. В мировом рейтинге Зверев занимает второе место.

Из россиян по турнирной сетке US Open-2026 дальше всех прошел 50-я ракетка мира Карен Хачанов. Он добрался до полуфинала, где уступил Звереву.