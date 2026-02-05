Украинские военные вынуждены сдаваться в плен российской армии на некоторых направлениях из-за аномальных холодов, сообщил «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, бойцы ВСУ утрачивают возможности обороняться.

«Погодные условия сейчас очень тяжелые, морозы усиливаются. Противник имеет все меньше возможностей обороняться, и поэтому на некоторых направлениях есть сдачи в плен, мы ожидаем, что это продолжится», — рассказал эксперт.

Матвийчук пояснил, что тенденция пока не приобрела массовый характер. Однако, по его словам, для некоторых украинских военных сдача в плен — это возможность сохранить себе жизнь.

Ранее полковник в отставке рассказывал о критической обстановке в районе Красного Лимана. Комментируя информацию о том, что военные из 63-й бригады ВСУ на этом направлении несут большие потери и находятся в панике из-за отсутствия координации со стороны командования, он отметил, что там военные начали сдаваться в плен из-за «достаточно мощных морозов».

Несмотря на то, что не все бойцы ВСУ в Красном Лимане готовы пойти на такой шаг, «дни их сочтены», добавил военный эксперт.

«Наши войска завершили изоляцию района боевых действий, перекрыли огневыми налетами логистику ВСУ, то есть ситуация для украинской армии будет только ухудшаться», — заключил Матвийчук.

В середине января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около 60% Киева остается без света и еще почти 30% города без отопления. По его словам, похожая ситуация наблюдается в Киевской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях.

О самом тяжелом энергетическом кризисе с 2022 года ранее заявлял и мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, киевляне живут без электроснабжения до 20 часов в сутки.

После атаки на Киев 20 января он говорил, что 5,6 тыс. многоквартирных домов остаются без отопления. В интервью The Times Кличко заявлял, что свыше 600 тыс. человек уже покинули столицу на этом фоне. Позднее в пресс-службе мэра пояснили, что он опирался на биллинговые данные, согласно которым в украинской столице сейчас «ночуют» на 600 тыс. меньше телефонов.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Станислав Митрахович называл решение энергетического кризиса в стране «невозможным». Он считает, что полное восстановление энергетической инфраструктуры на Украине возможно лишь по окончании боевых действий.