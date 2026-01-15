Устранение последствий обстрелов и восстановление подачи электричества на Украине, как правило, происходит за сутки, однако при продолжении конфликта приводить энергетику страны в порядок становится все труднее. Такое мнение высказал в разговоре с «Лентой.ру» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

Эксперт высказался на фоне заявлений президента Украины Владимира Зеленского о введении в стране режима ЧС в сфере энергетики. По словам Митраховича, ситуация не новая и ничем не отличается «принципиально от того, что было неделю назад или даже месяц назад».

«Полное решение проблем может быть только после окончания военного кризиса. <…> Например, после удара можно вернуть электричество в значительной части города в течение суток. При этом часть города все равно останется без электричества», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

Митрахович подчеркнул, что сроки восстановления подачи электричества или тепла зависят от района города. Именно по этой причине властям страны пока не удастся полностью решить проблему, считает он.

Эксперт обратил внимание, что чем дольше продолжается военный конфликт, тем труднее Киеву будет сохранять и восстанавливать энергетическую инфраструктуру.

«Раньше, допустим, в этом регионе города можно было восстановить за сутки, а теперь может быть полутора суток», — заключил Митрахович.

Вечером 14 января Владимир Зеленский сообщил, что в энергосистеме Украины введут режим чрезвычайной ситуации. По его словам, власти сформируют круглосуточный штаб по координации ситуации в Киеве, а также продолжат работу над увеличением объема импорта электроэнергии.

Украинский лидер назвал «тяжелыми» последствия ударов российской армии и текущие погодные условия. Согласно сообщению Министерства энергетики Украины от 14 января, самая напряженная ситуация с подачей электричества складывается в Киевской области.

Днем ранее, 13 января, российское Минобороны отчиталось о массированном ударе по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на «террористические атаки по гражданским объектам» в России.

В тот же день практически все жители Киева остались без электричества. По информации «Укрэнерго» российский удар по энергообъектам серьезно повредил инфраструктуру в Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской, Житомирской, Харьковской и Донецкой областях.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал ситуацию «чрезвычайно сложной» и отмечал, что в тот день порядка 500 домов в столице оставались без отопления. По его словам, электроэнергии недостаточно даже для объектов критической инфраструктуры.

9 января в Минобороны сообщили о массированном ударе «Орешником» по нескольким областям Украины в ответ на атаку украинских БПЛА на резиденцию президента России Владимира Путина на Валдае. В оборонном ведомстве отметили, что в результате удара удалось вывести из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, на котором обслуживались истребители F-16 и производились дальнобойные БПЛА.

Ранее эксперт по энергетике, автор телеграм-канала «Сам себе энергетик» Алексей Москалев в интервью RTVI рассказал, что на восстановление энергосистемы Украины может растянуться на десятилетия и при условии притока денег из США и дешевого газа из России.