Вооруженные силы России ударом ракетного комплекса «Орешник» 9 января вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, где обслуживались истребители F-16 и производились ударные БПЛА большой дальности. Об этом сообщило российское Минобороны.

«По информации, подтвержденной несколькими независимыми источниками, в результате нанесения в ночь на 9 января Вооруженными Силами РФ удара с применением подвижного грунтового ракетного комплекса „Орешник“ выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод», — говорится в сообщении.

В результате удара были поражены производственные цеха, складские помещения с беспилотниками, а также инфраструктура заводского аэродрома, уточнило военное ведомство.

На Львовском авиационно-ремонтном заводе проводился ремонт и обслуживание авиационной техники ВСУ, в том числе переданных Западом самолетов F-16 и МиГ-29, указало Минобороны. Кроме того, на этом предприятии производились ударные беспилотники большой и средней дальности, которые применяются для ударов по российским гражданским объектам, сказано в сообщении.

В рамках массированного удара 9 января также применялись крылатые ракеты морского базирования «Калибр» и ракетный комплекс «Искандер». В результате в Киеве были поражены производственные мощности двух предприятий, задействованных в сборке ударных БПЛА для атак по территории России, а также объекты энергоинфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины, говорится в сообщении.

Ранее Минобороны заявило, что массированный удар с применением «Орешника» был нанесен в ответ на атаку Украины на валдайскую резиденцию президента России Владимира Путина.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил 12 января, что ударом «Орешником» Россия «пытается отговорить нас от поддержки Украины». «Но мы не дадим себя запугать», — добавил он.