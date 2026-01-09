Удар, который Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли 9 января ракетным комплексом средней дальности «Орешник» по критически важным объектам Украины, следует расценивать как «эскалацию и предупреждение» для Евросоюза и США, заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер. Ее слова передает ТАСС.

В ходе брифинга в Брюсселе она подчеркнула, что Европа намерена продолжать военную поддержку Украины, включая шаги, которые обсуждала «коалиция желающих».

Глава европейской дипломатии Кая Каллас также сочла российскую атаку «предупреждением». В соцсети X она отметила, что это якобы говорит о нежелании Москвы завершать конфликт. Она призвала страны ЕС ввести против России новые санкции и поставить украинской стороне запасы средств противовоздушной обороны.

На это ей ответил глава российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, заявив, что Каллас «не отличается особым умом и не обладает базовыми знаниями».

«Она должна понимать, что против гиперзвуковой ракеты “Орешник”, развивающей скорость в 10 махов, противовоздушной обороны не существует», — написал он.

В то же время применение «Орешника» осудил премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну, назвав атаку «жестокой».

«Молдова солидарна с Украиной и выступает за справедливый мир», — резюмировал он.

О массированном ударе, в том числе «Орешником», Минобороны России отчиталось 9 января. По данным ведомства, это стало ответом Украине на атаку дронами по валдайской резиденции главы государства Владимира Путина. Как сообщили в военном ведомстве, в ходе удара были выведены из строя предприятия по производству беспилотников, а также энергетические объекты, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса.

Власти Львовской области сообщали, что после атаки в нескольких районах региона было прекращено газоснабжение. На фоне перебоев с электричеством и отоплением к жителям обратился мэр Киева Виталий Кличко, порекомендовав им временно покинуть столицу.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал об ударе по валдайской резиденции Путина в ночь на 29 декабря. По его словам, Украина задействовала 91 беспилотник. Он отметил, что произошедшее отразится на переговорном процессе, однако Россия не намерена его останавливать. О возможном ужесточении позиции Кремля на мирных переговорах после этих событий 30 декабря также заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На следующий день Минобороны опубликовало видеозапись с обломками дронов, сбитых в Новгородской области.