Американская разведка утверждает, что Украина не наносила удар по резиденции президента России Владимира Путина на озере Ужин (Валдай) в Новгородской области. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновника, который ознакомился с отчетом ЦРУ.

По словам источника WSJ, налет беспилотников действительно был, но, по утверждению ЦРУ, была атакована не резиденция российского лидера, а некий военный объект, по которому Украина уже пыталась ударить ранее.

Ранее CNN сообщило, что директор ЦРУ Джон Рэтклиф рассказал о случившемся в Новгородской области президенту США Дональду Трампу.

«Мне это не нравится. Это нехорошо», — заявил американский лидер журналистам.

После этого Трамп в соцсети Truth Social разместил ссылку на статью в New York Post, в которой говорилось, что удара по резиденции Путина, скорее всего, не было.

О попытке в ночь на 29 декабря ударить по валдайской резиденции Путин рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров. По словам главы МИД, в атаке участвовал 91 дрон (в сводке Минобороны фигурировало 18 БПЛА, сбитых над регионом). Лавров заявил, что случившееся повлияет на переговорный процесс, однако Россия не собирается прекращать его.

Президент Украины Владимир Зеленский после слов Лаврова заявил, что ВСУ не атаковали резиденцию.

Дмитрий Песков сообщил 30 декабря, что после этого «террористического акта» Кремль ужесточит свою позицию на мирных переговорах после. По словам пресс-секретаря Путина, украинский удар был направлен в том числе против Трампа, его усилий по мирному урегулированию.

Министерство обороны России 31 декабря показало видео с останками сбитых в Новгородской области дронов.