В ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Он назвал действия украинской армии «безрассудными» и предупредил, что Москва нанесет ответные удары. Как на произошедшее отреагировали российские депутаты и военкоры — в материале RTVI.

По словам председателя партии «Новые люди» Алексея Нечаева, произошла попытка покушения «Украины на Владимира Путина». Произошедшее парламентарий считает «опасной деградацией и ударом [Киева] по собственному будущему».

«Украинские политики сознательно загоняют ситуацию в тупик и делают все, чтобы затянуть войну на долгие годы. В первую очередь это не нужно народу Украины. Также не нужно — Трампу. Вряд ли для него теперь есть разница между руководством Украины и стрелком, который едва не убил его на предвыборной кампании», — написал Нечаев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что у Москвы есть «асимметричные способы ответа», но стратегической целью для нее остается «долгосрочный и стабильный мир».

С позицией председателя «Новых людей» согласился и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. По его утверждению, атака на резиденцию Путина — попытка «его физического устранения». Депутат заявил, что Киев пошел на этот шаг из-за «отчаяния».

Вместе с тем Миронов уверен, что украинская сторона не решилась бы на такую атакую самостоятельно. По его мнению, она была произведена по указу «европейских хозяев, которые давно мечтают обезглавить Россию и нанести ей поражение».

«Теперь у нас есть не только право, но и необходимость перейти к решительным действиям. <…> Хочу повторить свою принципиальную позицию: специальная военная операция должна получить статус контртеррористической. Это подразумевает ликвидацию главарей террористов — с ними разговаривать не о чем! Иначе достичь целей СВО и добиться прочного мира на Украине невозможно», — сказал Миронов.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий также прировнял попытку атаки на резиденцию Путина к «деградации режима Зеленского».

«Это провокация не только против России, но и подрыв миротворческих усилий американской стороны. Не удивительно, что Президент США назвал действия Киева „сумасшествием“, пообещав пересмотреть подходы к работе с украинской делегации. Уверен, ответные меры неминуемо последуют от Росси», — подчеркнул он.

По мнению главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, попытка такого удара демонстрирует «агонию киевского режима» в стремлении «сорвать переговорный процесс и обвинить в этом Россию».

«Они всегда это делали, ничего нового. Но Лавров же сказал, что мы не намерены выходить [из переговорного процесса с США], мы просто пересмотрим некоторые наши подходы, а нам есть, что пересмотреть», — заверил Картаполов.

Депутат Госдумы Андрей Колесник подтвердил, что удары ВСУ не смогут «сорвать динамику переговоров [Москвы и Вашингтона]».

«Это только ухудшает ситуацию. И люди на Украине гибнут от этого, и мир отодвигается. Им придется отвечать по полной, гораздо более широкому кругу лиц, чем который был до этого дня. Вся цепочка, которая планировала эту операцию, исчезнет в ближайшее время, где бы они ни прятались, в любой точке земного шара найдут и обезвредят», — подчеркнул он.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал произошедшее серьезной попыткой подорвать переговорный процесс и еще больше затруднить достижение мира.

«Несомненно, что Российская Федерация соответствующим образом отреагирует на эту провокацию, в том числе и в контексте формулирования нашей позиции по возможной формуле мира», — заверил дипломат.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь назвала ложью заявления президента Украины Владимира Зеленского о происходящем в Буче весной 2022 года, о якобы украденных Россией детях и нежелании Москвы вести переговоры с Киевом.

«А слова Лаврова — это правда, и за эти преступления киевский режим ответит», — констатировала она.

Авторы телеграм-канала «МИГ России» убеждены в очевидности того, что Зеленский выбирает продолжение конфликта.

«Причем этой своей провокацией он (пытается) бить не только по Путину, но и по Трампу, по всем его миротворческим усилиям. Придется отвечать», — говорится в публикации.

Военкор Александр Симонов при этом задался вопросом: чем Россия ответит на попытку нанесения ударов по резиденции российского лидера.

«Это что-то новенькое. Вернее даже не новое, а скорее символичное. Сильно символичное», — отметил он.

Автор телеграм-канала «АДЕКВАТ Z» отметил, что «нескрываемо ждет» ответного удара, цели которого, по словам главы МИД России, уже определены.

«Я нескрываемо жду, что этот удар будет карательным в самом полном смысле слова. <…> А наша переговорная позиция, сказал заодно Лавров, по этому факту будет пересмотрена, и деталей ждем с большим нетерпением», — добавил он.

Депутат Госдумы Андрей Гурулев счел попытку атаковать резиденцию Верховного главнокомандующего России в момент переговоров признанием слабости и агонии со стороны Украины.

«Ответ будет. Цели определены. Время тоже. Переговоры могут идти, но безопасность страны обеспечивают не бумаги и протоколы, а решимость и мощь наших Вооруженных сил. Я так говорю всегда. И все ближе тот день, когда украинская бандитская верхушка осознает это в полной мере», — заверил парламентарий.

Политолог-американист Кирилл Бенедиктов предположил, что атака Киева на резиденцию Путина на Валдае — это та самая ошибка, которую ждали и в Кремле, и («не все, но некоторые») в Вашингтоне.

«Теперь Трамп получил моральное право окончательно спихнуть поддержку киевского режима на баланс европейцев, что и было его основной целью в украинской игре», — написал он.

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный считает, что происходящее выглядит «очень логичным».

«Зеленский проигрывает в противостоянии с Трампом и самое время „бить посуду“. <…> У переговоров альтернатива — это продолжение войны до капитуляции, либо нового витка переговоров, но уже с совсем другими исходными позициями», — полагает он.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отметил, что переговорная позиция России действительно может быть пересмотрена, потому что подобными действиями Киев лишь усложняет собственное положение и вынуждает на ответные действия.

«В целом эту атаку в разгар переговорного процесса можно оценить как стремление режима Зеленского к эскалации. Это истинное лицо нынешнего руководства Украины, так показательно и громко заявляющего о мире, но на деле продолжающего конфликт», — написал парламентарий.