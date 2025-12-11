В ночь на 6 декабря и в течение 7 декабря 2025 года произошла одна из самых масштабных за последние месяцы атак ВКС РФ на военные и энергетические объекты Украины. За двое суток, по официальным данным Воздушных сил ВСУ, было выпущено не менее 950 единиц различных средств поражения: от ударных дронов до гиперзвуковых ракет.

ВКС России удалось предварительно перегрузить украинскую систему ПВО перед ударами по приоритетным объектам энергетической инфраструктуры Украины: по распределяющим электроподстанциям, а также по объектам железной дороги. Почему Россия бьет по тяговым подстанциям «Укрзализныцы», мы разбирали ранее, теперь же эксперт по энергетике, автор телеграм-канала «Сам себе энергетик» Алексей Москалев рассказал спецкору RTVI Алексею Сочневу: какой запас прочности у энергосистемы Украины, почему она не сможет восстановиться, чего добивается Россия такими ударами и в какой срок ВКС РФ может окунуть Украину во мрак.

— Удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины идут с 2022 года, но в этом году претерпели изменения, расскажите какие принципиальные отличия вы наблюдаете сейчас?

— Я бы разделил удары по крупной энергетике (без тяговых подстанций железной дороги и прифронтовой полосы, у них отдельные страдания) на три кампании с разными целями в каждой.

Первая — с 2022 по 2023 год. В основном удары наносились по распределительной сети 330—750 кВ. Главная цель — автотрансформаторы 330 и 750 кВ;

Вторая кампания — 2024 год. Удары в основном по тепло- и гидрогенерации (ТЭС, ТЭЦ, ГЭС). По главным корпусам электростанций с турбо- и гидроагрегатами;

И третья это уже нынешний 2025 год — удары по всему спектру электрооборудования, но, предположительно, серьёзное внимание уделяется генераторным трансформаторам, обеспечивающим выдачу электроэнергии электростанций в сеть.

— В каком состоянии сегодня находится энергетика Украины? На сколько процентов она функционирует?

— Следует разделить энергетику на генерацию и распределение. Если с генерацией всё достаточно плохо — практически вся крупная тепло- и гидрогенерация в то или иное время попадала под удар, её состояние можно оценить примерно в треть от начала даже не СВО, а 2024 года (конечно, тут вопрос, как и что именно считать). Фактически в данный момент Украину тянут АЭС. Летом большой вклад вносила ВИЭ-генерация (солнечные и ветровые электростанции), но сейчас для неё не сезон. С распределительными сетями ситуация получше, последствия кампании 2022—2023 годов более-менее устранили, плюс ВКС очевидно не стремятся разрушить целостность украинской энергосистемы, кроме отдельных районов (Северщины), и то с оговорками.

— Какой запас прочности у энергосистемы Украины?

— Как такового его нет, при желании ВКС очевидно быстро могут разбить её на части, например, по Днепру, выбить под корень всю оставшуюся тепло- и гидрогенерацию, создать большие проблемы украинским АЭС или практически обесточить любой крупный район, например Харьковскую область с самим Харьковом.

— Есть ли понимание, какие области принимают на себя наибольшие удары и почему?

— Сейчас особое внимание уделяют Северщине (Черниговская и северная часть Сумской области). Причина не совсем понятна, но, возможно, достаточно скоро узнаем. А в общем ВКС достаточно равномерно бьют по энергосистеме, исключая некоторые отдельные неприкасаемые объекты (АЭС, Днестровский гидроузел) или даже районы (Закарпатье).

— Военные блогеры с начала конфликта ратуют за удары по подстанциям 750 кВ. ВКС РФ наносило достаточно долго удары только по подстанциям 330 кВ. Как вы думаете, почему? И объясните для «чайников», почему требовали удары именно по подстанциям 750 кВ?

— Военные блогеры либо забыли, либо реально не в курсе, что ПС 750 кВ били прямо с октября 2022 года и били достаточно сильно, что привело к тому, что видимые резервы оборудования 750 кВ изрядно просели. Например, польская ПС 750 кВ Жешув в части 750 кВ демонтирована полностью, и не сложно предположить, куда оно всё уехало. Плюс именно удары по ПС 750 кВ приводили в 2022 и 2024 годах к ограничениям/отключениям на украинских АЭС.

Сеть 750 кВ является скелетом украинской энергосистемы и служит для выдачи мощности АЭС. Соответственно, даже ограничение её функционирования приводит к проблемам с выдачей и распределением электроэнергии. Плюс это ещё и самые мощные ВЛ, связывающие Украину с Европой: с Венгрией (ВЛ 750 кВ Западноукраинская — Саболчбака) и с Польшей (ВЛ ХАЭС — Жешув, которую, правда, перевели с 750 кВ на 400).

ПС Жешув в 2020 г. До СВО это небольшая, но полностью рабочая ПС с двумя автотрансформаторными группами (обведено красным) 750/400 кВ, двумя группами шунтирующих реакторов (ШР, обведено оранжевым), пятью выключателями (обведено зелёным) и прочим оборудованием.

На 14.07.2025 ПС выглядит разобранной на части — осталась одна автотрансформаторная группа и обе группы ШР. Остальное оборудование 750 кВ демонтировано, остались только фундаменты. Но зато есть связь с Украиной (жёлтая линия), которую контролирует оборудование 400 кВ (обведено голубым).

— Могут ли привести к серьёзным авариям удары по подстанциям, которые питают АЭС? Вопрос тут обоюдный, так как Украина тоже пыталась бить по Курской, Нововоронежской и Запорожской АЭС.



— Украина так или иначе пыталась воздействовать на куда большее количество наших АЭС (например, подрывы опор 750 кВ в Ленинградской области — это воздействие на ЛАЭС).

Удар по одной подстанции, выдающей мощность АЭС, для самой электростанции выглядит как авария на ВЛ. Т.е. это неприятный, но обычный расчётный режим. Несколько ударов по разным подстанциям — это, конечно, уже более тяжёлые, но всё равно прогнозируемые режимы, АЭС рассчитываются и на более тяжёлые аварии, вроде аварии турбогенератора, при которой реактор мгновенно остаётся без всей нагрузки. Весь вопрос в компетенции обслуживающего персонала и работоспособности противоаварийного оборудования.

— Насколько удары по энергетике сказываются на боеспособности ВСУ? Влияние на работу заводов, железную дорогу, телеком-инфраструктуру?

— Удары по энергетике носят характер экономической войны. Они оборачиваются простоями оборудования, необходимостью налаживания резервного электроснабжения, необходимостью восстановления самой энергетики (очень недешёвой), а также необходимостью её защиты (обернувшейся «Миндичгейтом», когда чиновники разворовали деньги на защите никогда не атаковавшихся объектов — АЭС). Но конкретное влияние оценить достаточно сложно, потому что при общей работоспособности энергосистемы можно менять приоритеты электроснабжения, т.е. какую-то часть нагрузки условно держать в чёрном теле (бытовую нагрузку), а что-то (военную промышленность, железную дорогу, связь или основные городские системы) в приоритете. Правда, военная промышленность и железная дорога являются крупными потребителями электроэнергии, т.е. имеют выделенные подстанции, по которым ВКС могут работать, точнее работают, отдельно.

— Насколько я знаю, до СВО Украина экспортировала энергию, что происходит сейчас?

— До СВО практически вся энергосистема Украины была синхронизирована с российской, поэтому экспорт шёл нам и в Белоруссию. Он, правда, постоянно падал, потому что с нашей стороны шло строительство собственной генерации (наше руководство явно не хотело зависеть от экспорта украинской электроэнергии).

В европейскую же энергосистему был сдан Бурштынский энергоостров, опирающийся на одноимённую ТЭС. Он да, осуществлял экспорт в Европу. Кроме него, были периодические поставки в Польшу с Добротворской ТЭС.

— Кто и сколько поставляет энергию на Украину? Почему этой энергии не хватает, чтобы решить вопросы с отключениями?



— Второй вопрос достаточно простой — злую шутку играет расположение украинских АЭС, фактически блокирующих серьёзный импорт. Самые большие поставки из Европы (май — июнь 2024 года) осуществлялись в период плановых ремонтных работ на АЭС. Плюс система напряжений 750/330 кВ, дорогая и поэтому не очень разветвлённая, тоже не способствует большому импорту. Плюс Европа сейчас совсем не в ударе и не может поставлять достаточное количество электроэнергии, ещё и желательно бесплатно. Естественно, бдят ВКС РФ, периодически бьющие по ПС 750 кВ Западноукраинской и Бурштынской ТЭС, обеспечивающих импорт из Закарпатья, в первую очередь Словакии (через Венгрию).

Однозначно ответить на первый вопрос затруднительно, потому что европейская энергосистема относительно плотно перевязана и выделить реального поставщика сложно. Наиболее важный для Украины маршрут — так называемый молдавский транзит — проходит через Молдову, которая сама является импортёром электроэнергии. За ней стоит Румыния, в энергосистеме которой очень значительна доля ВИЭ-генерации, в результате она сама по себе экспортирует фактически по погоде. Из стабильных поставщиков, реально подпирающих украинскую энергосистему, можно, пожалуй, указать на близлежащие страны с АЭС (Словакию и Болгарию).

— Сколько, по вашему мнению, потребуется времени для восстановления энергосистемы Украины в прежнем объеме при условии достижения перемирия/мира?

— Думаю, что в прежнем объёме она не будет восстановлена никогда. А приведение её в более-менее нормальный вид напрямую зависит от внешних вливаний и условий мира. Одно дело — когда будет приток американских денег и российского дешёвого газа, другое — когда ни того ни другого не будет. Предполагаю, что будет ближе ко второму варианту, так что процесс растянется надолго, на десятилетия.

— В проекте мирного плана Трампа фигурирует Запорожская АЭС и использование ее двумя странами. Насколько это возможно и сложно ли это будет организовать?

— Без водохранилища о нормальной работе ЗАЭС речи вообще не идёт, хорошо если один энергоблок вернётся в работу. Дополнительная проблема в том, что речь не просто о двух странах, речь о двух огромных суперэнергосистемах (европейской и постсоветской), работающих не синхронно. Поэтому ЗАЭС на две энергосистемы может работать, либо разделившись физически (один энергоблок сюда, второй — туда, против чего очевидно будет возражать как Росатом, так и МАГАТЭ, ибо зачем им такие проблемы), либо соорудив очень недешёвую вставку постоянного тока. Так что это, конечно, не тоннель под Беринговым проливом, но тоже что-то очень отдалённое. Сейчас могут планировать что угодно, но какая ситуация в мире будет хотя бы через год — никто не скажет, поэтому к разговорам про будущее ЗАЭС лучше относиться спокойно, сама станция никуда не денется.

— Вы следите за конфликтом и представляете себе линию фронта. В каких городах, за которые сейчас идут бои или скоро могут начаться, находятся важные для энергетики объекты в ДНР, Запорожской, Херсонской и даже Харьковской областях?

— Большое количество важных для украинской энергосистемы энергообъектов уже и так находится в прифронтовой полосе. Условно говоря, в зоне поражения УМПК, массовое применение которых гарантирует выход энергообъекта из строя на длительное время (при желании — до окончания боевых действий). Можно выделить ПС 330 кВ Сумы и Сумы-Северные в районе Сум, ПС 330 кВ Залютино и Харьковская, ТЭЦ-5 — в Харькове, Змиевскую ТЭС в Харьковской области, Славянскую ТЭС и Краматорскую ТЭЦ — в Донбассе.

На юге фронт ползёт к ПС 750 кВ Запорожье-750 (Вольнянск Запорожской области), которая, правда, скорее всего, уже распредпункт 330 кВ — глупо подставлять ценное оборудование под удар. Недалеко и Криворожская ТЭС в Днепропетровской. Однако все эти энергообъекты в той или иной степени работоспособны, так что говорить об их выходе из строя можно только при непосредственном приближении фронта — 5—10 км.

Непосредственно сейчас крупных и важных объектов около фронта нет. Ближайший — это ПС 330 кВ Белицкая (бывшая Красноармейская), но она, скорее всего, не работает с момента нашего прорыва под Добропольем (с августа 2025 года) именно по причине того, что фронт подошёл слишком близко.

— Понимаю, что вы лишь эксперт и сторонний наблюдатель, но предположить, какой итоговый результат могут достичь ударами по украинской энергетике, вы можете?

— Удары по украинской энергосистеме всегда носили ответный характер. Возьмем свежий пример — массовый удар по украинской энергетике был 10 октября. Это был ответ за массированный удар по Белгородской области, когда Зеленский пригрозил оставить Белгород и Курск без света. Так что всё в руках Киева. Скорее всего, ВКС будут продолжать бить по украинской энергосистеме, но так, чтобы не было массовых и продолжительных сплошных отключений электроэнергии (т.е. примерно как сейчас) и особенно тепла. Если боевые действия продолжатся до весны, и Украина продолжит в сегодняшнем духе, то можно ожидать повтора весенней кампании 2024 года с массовым добиванием ТЭС и ТЭЦ. Хотя нельзя исключить, что будут «ковровые» зачистки автотрансформаторов по типу Северщины.

— Получается, что Россия не хочет разрушать до конца энергосистему Украины. В чем же тогда цель ударов?

— Наиболее очевидная причина — экономическая. Энергооборудование само по себе дорогое, его ещё нужно доставить и установить. К тому же эти удары спровоцировали строительство защиты энергообъектов, весьма недешёвой и, как и прогнозировалось, практически бесполезной. Опять же «Миндичгейт» — разворовывание средств в том числе на строительстве защиты на неатакуемых энергообъектах — АЭС. Плюс отключения электроэнергии, естественно, сказываются на экономике — нужно искать источники резервного электроснабжения, которые тоже стоят денег и которые нужно обслуживать.

Дополнительная проблема — веерные отключения. Они приводят к перегрузкам распределительных сетей: в кампанию 2022—2023 годов счёт перегоревших трансформаторов 6(10)/0,4 кВ (которых никто не атаковал, разве что случайно) шёл на тысячи.

— Директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что ресурсов на ремонт энергообъектов у украинских энергетиков осталось на, цитирую, «две-три атаки» ВКС России. По его словам, не осталось и возможности закупки оборудования для ремонта. Как вы считаете, так ли это? Действительно ли партнёрам Украины сложно поставить такое оборудование на Украину?

— Сложный вопрос. Возможно, что Харченко преувеличивает. С другой стороны — мы сейчас видим пляски с бубном вокруг российских активов, что указывает на то, что у украинских союзников (или хозяев) проблемы с деньгами. Опять же не стоит забывать, что украинская система напряжений (750/330 кВ) совсем не характерна для Европы, т.е. там нет оперативных резервов подобного оборудования, его приходится постоянно заказывать, а силовой автотрансформатор, например, 330 кВ — вещь дорогая (и держать большое количество в резерве — весьма накладно), производится долго, очень массивная (т.е. доставка его достаточно непростая задача). Поэтому предлагаю просто немного подождать, посмотреть, как украинская энергосистема будет выкарабкиваться после последнего удара.