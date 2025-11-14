Около восьми украинских беспилотников пытались атаковать Нововоронежскую АЭС в ночь на 13 ноября, рассказал глава Росатома Алексей Лихачев после встречи с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Калининграде. Его слова передает ТАСС.

Все беспилотники были уничтожены, однако их обломки повредили общие распределительные устройства. Для профилактики возможных инцидентов три блока станции отключили от сети и увели на мощность менее 50%. В 11 утра 13 ноября работа Нововоронежской АЭС была полностью восстановлена.

«Мощнейшие блоки продемонстрировали маневренность, эффективность. С учетом профессиональных действий российского сетевого оператора энергосистема России практически не пострадала», — сказал Лихачев (цитата по РИА Новости).

Глава Росатома также заявил, что в последнее время возросла агрессивность Киева в отношении российской атомной энергетики, чего Москва со своей стороны «не позволяет никогда».

«Понятно, что это ответ на успехи, на продвижение наших войск по всей практически линии боевого соприкосновения», — убежден Лихачев.

Об атаке БПЛА на Нововоронежскую АЭС также сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев. По его словам, при падении обломков дрона повреждения получило вспомогательное электрооборудование недалеко от станции. Несколько энергоблоков автоматически отключились от сети, еще один продолжил работать на полную мощность, написал Гусев.

Минобороны России сообщало об уничтожении 130 украинских дронов в ночь на 13 ноября, из них 20 были сбиты над Воронежской областью.

В октябре украинский дрон врезался в градирню действующего энергоблока №6 Нововоронежской АЭС и взорвался. Инцидент не повлиял на работу станции, никто из людей не пострадал. От последствий взрыва на градирне остался темный след.

В августе и сентябре украинские БПЛА атаковали Смоленскую АЭС. 17 августа дрон уничтожили российские средства радиоэлектронный борьбы (РЭБ). Несколько окон в здании энергоблока были повреждены. ФСБ заявила о срыве «террористической атаки ВСУ на объект атомной энергетики».

24 августа система ПВО сбила еще один украинский дрон над территорией предприятия. Беспилотник взорвался, был поврежден трансформатор и временно снижена мощность станции. В сентябре БПЛА взорвался рядом с вентиляционной трубой энергоблока №3, в результате чего выбило несколько окон вспомогательных помещений. На деятельность АЭС произошедшее не повлияло.