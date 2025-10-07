Сбитый украинский дрон врезался в градирню Нововоронежской АЭС. Об этом сообщается в телеграм-канале Росэнергоатома.

Инцидент произошел в ночь на 7 октября. Благодаря применению технических средств беспилотник удалось подавить, однако в итоге он врезался в градирню.

«В результате после столкновения с башенной испарительной градирней действующего энергоблока №6 Нововоронежской АЭС произошла детонация БПЛА», — говорится в сообщении.

В Росэнергоатоме отметили, что инцидент с беспилотником не привел к каким-либо разрушениям и в результате атаки никто не пострадал, однако на самой градирне от последствий взрыва «остался темный след». На месте происшествия работают правоохранители.

В госкорпорации сообщили, что радиационный фон на территории атомной станции и вокруг нее остается в норме и соответствует природным значениям.

Представители Росэнергоатома также отметили, что инцидент не повлиял на работу станции. Сейчас в эксплуатации находятся четвертый, пятый и шестой энергоблоки. На седьмом блоке с 4 октября идут плановые ремонтные работы, пояснили в компании.

Ранее сообщалось о налете украинского беспилотника на здание рабочего энергоблока Смоленской АЭС, в результате которого дрон сдетонировал рядом с вентиляционной трубой, из-за чего были выбиты несколько окон во вспомогательных помещениях, включая пускорезервную котельную и холодильную станцию.

В августе также стало известно, что украинский БПЛА вывел из строя трансформатор, расположенный на территории Курской АЭС, что привело к локальному возгоранию. Третий энергоблок атомной станции был разгружен на 50% в результате произошедшего, однако изменений в радиационном фоне зафиксировано не было.