За ночь системы ПВО перехватили и уничтожили 95 дронов над Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской и Ленинградской областей, а также над Крымом и Татарстаном. Об этом сообщили в Минобороны России.

Над Кингисеппским районом Ленобласти в общей сложности сбиты шесть дронов, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Позднее он заявил, что над портом Усть-Луга уничтожены 10 БПЛА, в результате падения обломков одного из них начался пожар на терминале НОВАТЭК. Дрозденко уточнил, что емкости с топливом огнем «не затронуты». По предварительным данным, пострадавших нет.

Для тушения пожара в районе порта Усть-Луга в Ленинградской области направлен пожарный поезд, в составе которого более 183 тонн воды и 5 тонн пенообразователя.

Shot пишет, что около семи взрывов прогремело в Старом Осколе Белгородской области. Вероятно, это связано с работой систем ПВО. Кроме того, телеграм-канал со ссылкой на очевидцев сообщил о не менее 5-6 взрывах в районе Курчатова Курской области.

В телеграм-канале Курской АЭС сообщается, что в 00:26 мск рядом с объектом был уничтожен дрон, при падении он взорвался.

«В результате был поврежден трансформатор собственных нужд. Локальное возгорание потушено пожарными расчетами. В результате чего блок N3 был разгружен на 50%. Пострадавших нет. Радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся», — добавили на станции.

Также о повреждении трансформатора на Курской АЭС сообщает «Росэнергоатом». В концерне сообщили, что пожар потушен, пострадавших нет.

«В настоящее время на Курской АЭС в работе 3 энергоблок. 4 энергоблок в плановом ремонте. 1 и 2 энергоблоки в режиме работы без генерации», — добавили в «Росэнергоатоме».

Глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что над регионом сбили 25 дронов. Он уточнил, что под атаку БПЛА попал Советский район Брянска, в жилой многоэтажке повреждены фасад и разбиты стекла, а также поселок Свень-Транспортная Брянского района, где загорелся один дом и автомобиль, еще два жилых здания частично повреждены.

Кроме того, в результате удара беспилотниками по гражданскому автомобилю в селе Чуровичи Климовского района пострадали мужчина и женщина, они госпитализированы, добавил Богомаз.

Над Калужской областью в период с 17:00 23 августа до 04:30 24 августа силами ПВО были уничтожены 23 БПЛА на территории окраины Калуги и еще нескольких районов, сообщил губернатор Владислав Шапша. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что системы ПВО уничтожили БПЛА в Октябрьском сельском и Миллеровском районе, «никто из людей не пострадал».

Над Смоленской областью уничтожены девять дронов, объекты инфраструктуры не повреждены, сообщил губернатор Василий Анохин.

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что дроны атаковали промышленное предприятие в Сызрани.

«По предварительным данным, в результате атаки погибших и пострадавших нет. На территории Самарской области действует режим “Ковер”. Воздушное пространство временно закрыто», — уточнил он.

Росавиация объявила о введении и отмене ограничений на прием и вылет воздушных судов в аэропортах Ижевска, Кирова, Нижнекамска, Тамбова, Самары, Нижнего Новгорода, Саратова, Пензы, Ульяновска, Волгограда и Казани. Ограничения сохранялись для петербургского Пулково и авиагавани в Пскове.

В Пулково сообщили, что на запасные аэродромы ушли 39 рейсов, задержано на более чем 2 часа более 60 рейсов. Также в воздушной гавани заявили, что возобновили обслуживание рейсов.