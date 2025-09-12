В ночь на 12 сентября украинский БПЛА атаковал здание действующего энергоблока № 3 Смоленской АЭС, сообщила госкорпорация «Росатом». Его нейтрализовали технические средства.

По данным госкорпорации, инцидент произошел в 3:52 мск. При падении дрон сдетонировал рядом с вентиляционной трубой третьего энергоблока атомной станции. В результате выбило несколько окон вспомогательных помещений, в том числе пускорезервной котельной и холодильной станции.

Атака не повлияла на деятельность Смоленской АЭС — все три энергоблока работают в штатном режиме. Разрушений и пострадавших нет, радиационный фон на площадке предприятия и прилегающей к ней территории не изменялся.

Как отмечает «Росатом», это второй случай попытки удара ВСУ по основным сооружениям АЭС «за последнее время». До этого система ПВО сбила украинский дрон над территорией предприятия 24 августа. Сбитый БПЛА сдетонировал, из-за чего был поврежден трансформатор и временно снижена мощность станции.

Также украинский беспилотник пытался атаковать Смоленскую АЭС 17 августа, его атаковали средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). ФСБ заявила о срыве «террористической атаки ВСУ на объект атомной энергетики».

В результате детонации БПЛА были повреждены несколько окон в здании энергоблока. Никто не пострадал, предприятие продолжило работу в штатном режиме. После атаки на Смоленскую АЭС Следственный комитет (СК) возбудил дело о теракте.