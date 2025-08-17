В Смоленской области 17 августа была предотвращена атака украинского беспилотника на Смоленскую АЭС, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Дрон был подавлен средствами радиоэлектронный борьбы (РЭБ), говорится в сообщении.

«Таким образом, сорвана террористическая атака ВСУ на объект атомной энергетики», — заявили в ФСБ.

Речь идет об ударном беспилотнике «Спис» украинского производства, отмечается в пресс-релизе.

В Минобороны тоже отчитались о перехвате украинского БПЛА, который летел в направлении Смоленской АЭС, передает «Интерфакс».

О попытке атаки ВСУ на атомную электростанцию также сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

«Вооруженные силы Украины пытаются атаковать объекты атомной энергетики России при помощи беспилотников», — говорится в посте главы региона в его телеграм-канале.

Около 12:00 мск 17 августа в пресс-службе Смоленской АЭС сообщили, что станция работает в штатном режиме.

«На данный момент в работе находятся все три энергоблока, которые бесперебойно обеспечивают наши дома светом, теплом и уютом», — сказано в сообщении.

Смоленская АЭС расположена на юге Смоленской области в 3 км от города Десногорск, на правом берегу Десногорского водохранилища. В промышленной эксплуатации на станции находится три энергоблока с уран-графитовыми канальными реакторами типа РБМК-1000. Электрическая мощность каждого энергоблока — 1 000 МВт, тепловая 3 200 МВт. АЭС является филиалом концерна АО «Концерн Росэнергоатом».

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении одного беспилотника над Смоленской областью в ночь на 17 августа. По данным Анохина, в результате пострадавших и разрушений нет. На место падения обломков дрона были направлены оперативные службы.

В январе Анохин сообщил, что военные сбили беспилотник «при попытке нападения на объект ядерной энергетики». По словам главы региона, в результате никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было. Губернатор не уточнил, какой именно объект пытался атаковать дрон. В пресс-службе Смоленской АЭС тогда заявили, что станция работает в штатном режиме.

В июле 2023 года зампред Совета безопасности России заявил, что Москва должна рассмотреть возможность удара по украинским АЭС и ядерным объектам в Восточной Европе, если подтвердится попытка атаки Смоленской АЭС ракетами НАТО.