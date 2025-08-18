Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о теракте после попытки украинского дрона атаковать Смоленскую АЭС 17 августа. В «Росатоме» сообщили, что в результате детонации БПЛА были повреждены несколько окон в здании энергоблока. Что известно об атаке на Смоленскую АЭС — в материале RTVI. «Атаки против российских ядерных объектов»

О предотвращении атаки украинского беспилотника на Смоленскую АЭС ФСБ и Минобороны сообщили в воскресенье, 17 августа. Дрон был подавлен средствами радиоэлектронный борьбы (РЭБ). В ФСБ заявили о срыве «террористической атаки ВСУ на объект атомной энергетики».

В направлении Смоленской АЭС летел ударный беспилотник «Спис» украинского производства, сообщила спецслужба, показав его обломки.

«Росатом» уточнил, что дрон был подавлен 17 августа в 0:23 по мск на территории промышленной площадки Смоленской АЭС в районе третьего энергоблока. В компании отметили, что при падении БПЛА сдетонировал, в результате чего были повреждены несколько окон в здании блока. Ущерб незначительный, пострадавших нет, говорится в сообщении. Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об одном сбитом дроне, летевшем на Смоленскую область, но не уточнил, где это произошло. По его словам, в результате пострадавших и разрушений нет, на место падения обломков дрона были направлены оперативные службы.

Попытка атаки на Смоленскую АЭС не повлияла на ее работу, подчеркнул «Росатом».

«В настоящее время на Смоленской АЭС в работе все три энергоблока. Общая мощность составляет 2 982 мегаватт. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям», — отчиталась госкорпорация.

Смоленская АЭС расположена на юге Смоленской области в 3 км от города Десногорск, на правом берегу Десногорского водохранилища. В промышленной эксплуатации на станции находится три энергоблока с уран-графитовыми канальными реакторами типа РБМК-1000. Электрическая мощность каждого энергоблока — 1 000 МВт, тепловая 3 200 МВт. АЭС является филиалом концерна АО «Концерн Росэнергоатом».

«Безответственные действия украинских военных»

Украинские атаки «по мирным атомным объектам России или вблизи них» в «Росатоме» назвали безответственными, представляющими крайнюю опасность и несущими риски для ядерной и радиационной безопасности.

«Так, за последний месяц практически каждый день ВСУ предпринимают попытки атаковать территорию расположения Запорожской АЭС и город Энергодар, в результате чего были повреждены ряд вспомогательных объектов АЭС, а так же погибли трое гражданских лиц. «Росатом» решительно осуждает эти бессмысленные, безответственные действия украинских военных и считает их абсолютно недопустимыми», — указывается в сообщении.

СК возбудил уголовное дело о теракте, сопряженном с посягательством на объекты использования атомной энергии (п. «а» ч. 3 ст. 205 УК). В ведомстве добавили, что следствие устанавливает украинских военных, причастных к атаке.

В январе Анохин сообщил, что военные сбили беспилотник «при попытке нападения на объект ядерной энергетики». По словам главы региона, в результате никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было. Губернатор не уточнил, какой именно объект пытался атаковать дрон. В пресс-службе Смоленской АЭС тогда заявили, что станция работает в штатном режиме.

В июле 2023 года зампред Совета безопасности России заявил, что Москва должна рассмотреть возможность удара по украинским АЭС и ядерным объектам в Восточной Европе, если подтвердится попытка атаки Смоленской АЭС ракетами НАТО.