Руководство Министерства энергетики США и Национальной администрации по ядерной безопасности (NNSA) готовится к переговорам с представителями Белого дома, чтобы отговорить американскую администрацию от возобновления испытаний ядерного оружия. Согласно информации CNN, в предстоящей встрече примут участие министр энергетики Крис Райт, глава NNSA Брэндон Уильямс и эксперты Национальных лабораторий, которые намерены доказать нецелесообразность таких испытаний.

Эта инициатива возникла в ответ на октябрьское распоряжение президента президента США Дональда Трампа, поручившего Пентагону начать ядерные испытания. Трамп объяснил это решение необходимостью «сохранять равные условия» с Россией и Китаем, которые, по его утверждению, продолжают проводить собственные испытания.

«Россия проводит испытания, Китай проводит испытания, но они об этом не говорят <…>. И мы будем проводить испытания, потому что они проводят испытания и другие тоже. И конечно же, Северная Корея проводит испытания. Пакистан проводит испытания», — сказал американский лидер.

Как отмечает CNN, ситуация осложняется ведомственной разрозненностью: NNSA, отвечающая за ядерный арсенал, подчиняется Министерству энергетики, а не Пентагону, получившему прямое указание президента. Анонимный источник в Белом доме подтвердил, что «ничто не было исключено из рассмотрения», подчеркнув исключительные полномочия президента в этом вопросе.

Возможное возобновление испытаний вызвало серьезную озабоченность на международной арене. Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения о «адекватных действиях» в случае проведения испытаний странами-участницами Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Министр обороны России Андрей Белоусов уже предложил начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям, отметив готовность полигона на Новой Земле к работе в сжатые сроки.