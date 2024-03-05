На шахте по добыче хрома в Албании обнаружен мощнейший в мире источник природного водорода. В год он дает порядка двухсот тонн этого газа, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science.

Водород рассматривается в качестве сырья для так называемой зеленой энергетики и как альтернатива ископаемому топливу, так как при его сжигании не выделяются парниковые газы. Однако до последнего времени считалось, что высокая химическая активность водорода не позволяет существовать крупным источникам этого газа под землей, и для промышленных целей водород обычно производится из природного газа с помощью процесса, который требует много энергии, а в окружающую среду выбрасывается угарный газ.

Однако мощные взрывы, которые случались на шахте Булькиза по добыче хрома в Албании в 1992, 2011, 2017 и 2023 году, натолкнули ученых на мысль, что виной всему не метан, а выделяющийся из недр Земли водород. Ученые под руководством Лорента Трюша из Университета Гренобль-Альпы получили доступ в шахту и обнаружили источник водорода. На глубине один километр они нашли резервуар с булькающей водой, который они назвали «джакузи». Анализ показал, что из щелей со дна поднимается водород в концентрации 84% — довольно чистый по оценкам специалистов источник.

«Только позже я осознал — то, что я делал в этом бассейне, было очень опасным, — рассказал Трюш. — Освещение было невзрывозащищенным, а моя голова находилась прямо над этими пузырями».

Шахта, один из крупнейших в мире источников хрома, расположена среди магматических горных пород офиолитов. Ученые, занимающиеся поисками природных источников водорода, ищут офиолиты, так как в их состав входят богатые железом минералы из верхней мантии. При высоких температурах и давлениях вода вступает в реакцию с этими минералами, в результате могут образовываться большие залежи водорода.

Ученые подсчитали, что ежегодно источник дает минимум 200 тонн водорода, этого было бы достаточно для наполнения десяти дирижаблей «Гинденбург». Такая производительность примерно в 1000 раз выше, чем в других известных источниках, найденных в офиолитовых породах где-либо в мире, таких, как в Омане, говорят ученые. Они предполагают, что водород начал поступать, когда шахта пронзила зону разлома, где находился карман с газом. По расчетам специалистов, общие запасы водорода в этом месторождении могу оцениваться в 5-50 тыс. тонн водорода, что допускает его добычу и использование для энергетики в локальных масштабах. Ежегодное глобальное потребление водорода составляет 100 млн тонн.