Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании рекомендовала медикам скорой помощи использовать в работе схему «брось и иди» (drop and go), чтобы оперативнее реагировать на вызовы пациентов с инфарктами, инсультами и другими серьезными заболеваниями. Как пишет The Times, такая практика уже «очень хорошо сработала» в Лондоне.

Принцип «брось и иди» предполагает, что бригады скорой помощи могут не дожидаться, пока персонал больницы будет готов принять пациента. Вместо этого через 45 минут после своего приезда они уведомляют медсестру о новом вызове и оставляют пациента в залах ожидания, кабинетах или коридорах.

По мнению NHS, такой подход безопаснее, чем задерживать выезды на другие вызовы. В то же время противники инициативы утверждают, что оставлять пациентов без надлежащей транспортировки и обследования персоналом больницы «неприемлемо».

Как отмечает The Times, процесс госпитализации занимает не менее 15 минут. Осложняют ситуацию очереди из машин скорой помощи возле отделения неотложной медицины, которые ожидают выгрузки пациентов. Чаще подобная картина встречается в зимние периоды, когда перегруженный персонал больницы с трудом находит время и место для вновь прибывших, добавляет газета.

В январе 2023 года подобные задержки в больницах привели к тому, что время приезда скорой помощи к пациентам с сердечными приступами и инсультами с положенных 18 минут увеличилось до более чем полутора часов. После этого медики в Лондоне начали тестировать схему «брось и иди».

Генеральный директор лондонской службы скорой помощи Дэниел Элкелес заявил, что до введения практики «брось и иди» в британской столице ежедневно тратилось до 600 часов на ожидание в очередях, чтобы передать пациентов в больницу.

«Это примерно 15% наших машин скорой помощи, которые не работают целый день, и это время, которое можно было бы потратить на вызовы и уход за больными. Сейчас потери по времени сократились почти вдвое», — пояснил Элкелес.

Национальная служба здравоохранения Англии признала эту практику успешной, и теперь время реагирования второй категории в Лондоне сократилось примерно до 30 минут.

Сейчас NHS консультирует службы скорой помощи в других частях страны, чтобы рассмотреть там внедрение лондонской схемы. Элкелес заверил, что медики используют принцип «брось и иди» только в том случае, если это безопасно для пациента.