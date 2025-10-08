Число погибших при обрушении здания в центре Мадрида увеличилось до четырех, тела еще двоих рабочих были найдены во время расчистки завалов, пишет El Pais. Инцидент произошел днем 7 октября, изначально были найдены двое погибших.

По данные издания, погибли трое мужчин и одна женщина. Здание было на реконструкции. Прораб строительного проекта пояснил, что во время ЧП на объекте могли работать от 30 до 40 человек. Спасатели вручную расчищали завалы, чтобы найти тела.

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда сообщал, что в здании обрушился пол шестого этажа, это и спровоцировало обрушение всех нижних этажей до первого.

Накануне Europa Press писал о восьми пострадавших. Точная причина ЧП пока не называется.

Здание, где произошло ЧП, ремонтировалось для переоборудования в четырехзвездочный отель и принадлежало саудовскому фонду RSR. Строительные работы там были начаты в феврале, их выполняла компания Rehabilita Group. El Pais отмечает, что здание было построено в 1965 году.