Советский районный суд Махачкалы арестовал до 1 июня трех мужчин 1994, 1997 и 1998 годов рождения, подозреваемых в участии в террористической организации (ч.2 ст.205.5 УК РФ). Двоим из них также инкриминируется незаконный оборот оружия (ч.4 ст.222 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, задержанные — двое граждан Таджикистана и один уроженец республики с российским гражданством — находясь в России, «вступили в состав группировки, являющейся структурным подразделением международной террористической организации».

Не ранее февраля 2024 года двое из подозреваемых незаконно приобрели оружие и боеприпасы к нему, которые они перевозили и хранили в Каспийске по месту жительства, говорится в материалах дела.

По информации телеграмм-канала SHOT, задержанные в Махачкале также участвовали в финансировании исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле».

Наказание по статье ч.2 ст.205.5 УК РФ предполагает лишение свободы сроком до 20 лет, по ч.4 ст.222 УК РФ — до 12 лет.

31 марта в Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО) задержали троих человек, которые, по данным Национального антитеррористического комитета (НАК) и местных властей, планировали теракты в Каспийске. При обыске у них дома обнаружили оружие, боеприпасы и самодельные бомбы.

По данным ФСБ, задержанные готовили нападение в Каспийске, а также снабжали деньгами и оружием террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл» 22 марта. Как сообщили в спецслужбе, один из задержанных признался, что возил террористам оружие из Махачкалы.

Также 4 апреля ФСБ сообщила о задержании еще троих пособников террористов. Они находились в разных городах — в Москве, Екатеринбурге и Омске. Все подозреваемые, по информации спецслужбы, являются выходцами из Центральной Азии. В ФСБ рассказали, что двое задержанных переводили деньги на покупку оружия и транспорта террористов, а третий занимался вербовкой пособников и финансированием исполнителей.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В ночь на 23 марта правоохранители задержали предполагаемых исполнителей нападения. Ими оказались граждане Таджикистана — Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализоду, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. После этого арестовали еще шестерых фигурантов дела — Диловара, Аминчона и Исроила Исломовых, Алишера Касимова, Назримада Лутфуллои и Якубджони Юсуфзоды. Они подозреваются в пособничестве террористам.