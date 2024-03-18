В Латвии и Германии отказались признавать прошедшие в России президентские выборы, по итогам которых действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. В МИД Латвии выборы назвали «трагическим фарсом», а в Берлине не дали прямого ответа на вопрос, продолжат ли называть Путина президентом.

Глава МИД Латвии Габриэлюс Ландсбергис отметил, говоря о выборах в России, что «уважаемая в международном пространстве легитимность» не может возникнуть «из принуждения, угнетения и фальсификации».

«Поэтому мы не считаем и не называем эту фальсифицированную и имитационную процедуру выборами, потому что она, к сожалению, больше похожа на трагический фарс», — утверждает Ландсбергис, слова которого приводит местный портал Delfi.

В воскресенье, 17 марта, МИД Германии опубликовал в соцсети X заявление, в котором назвал голосование в России «псевдовыборами», результат которых якобы «никого не удивляет». В тот же день пресс-секретарь президента страны Керстин Гаммелин сообщила, что глава ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер не будет поздравлять Путина с победой на выборах. «[Поздравительного] послания Путину не будет», — сказала Керстин Гаммелин газете Tagesspiegel.

В понедельник, 18 марта, стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц тоже не станет поздравлять Путина, о чем сообщила на пресс-конференции заместительница представителя правительства ФРГ Кристиане Хофман.

Хофман подчеркнула, что в Берлине не считают прошедшие выборы «законными», и выразила мнение, что голосование не было «демократическим и честным» и что Россия якобы «сейчас является диктатурой» (цитата по Tagesspiegel).

Отвечая на вопрос о том, будет ли правительство ФРГ по-прежнему обращаться к Путину как к президенту, Хофман заявила, что в настоящее время подобный вопрос не возникает, поскольку контакты с Россией сокращены.

Представитель МИД ФРГ Себастьян Фишер, в свою очередь, заявил, что в последнее время ведомство использует только фамилию Путина, без какого-либо официального титула, обращает внимание Bild. В то же время РИА Новости отмечает, что в конце февраля пресс-служба министерства в ответе на запрос агентства писала «президент Путин». На сайте немецкого МИД Путин также обозначен как президент и глава государства.

Выборы президента России проходили три дня ― с 15 по 17 марта. По итогам обработки 100% протоколов действующий президент России Владимир Путин набрал на выборах 87,28% голосов. На втором месте находится кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,31%), на третьем — кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков (3,85%).