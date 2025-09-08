Аспирин вызывает немало осложнений, но нельзя сказать, что он «убивает людей», заявил RTVI замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Так он прокомментировал слова телеведущего Александра Мясникова, который назвал аспирин самым опасным лекарством.

«На самом деле, если бы сейчас аспирин вводился в оборот, его бы не ввели, потому что у него действительно достаточное количество осложнений. Но сказать, что он “убивает”… Я бы такого не говорил и столь жесткую характеристику не давал», — сказал Куринный.

Он добавил, что существуют другие лекарства, которые оказывают такое же воздействие, как аспирин, но при этом вызывают значительно меньше побочных эффектов. Однако, продолжил парламентарий, учитывая практику и многолетний опыт, аспирин «остается в арсенале врачей и сегодня».

Депутат добавил, что не совсем уместно говорить о том, что какой-то препарат опаснее других.

«У каждого лекарства — своя опасность, свои осложнения, поэтому на них и надо ориентироваться, в том числе когда оно назначается. Оно по-разному будет взаимодействовать с другими препаратами. Поэтому общего критерия опасности не существует, мне кажется», — сказал собеседник RTVI.

Ранее Мясников в эфире программы «О самом главном» заявил, что аспирин в России является «самым опасным лекарством, которое сегодня убивает больше всех людей». По его словам, во всем мире ацетилсалициловую кислоту перестали назначать, за исключением особых случаев.

В 2023 году Мясников заявлял, что бесконтрольный прием ацетилсалициловой кислоты может вызывать кровотечения: «На 10 тысяч человек, принимающих аспирин, у четырех будет тяжелое кровотечение и смертность 50 процентов». По его словам, аспирин противопоказан детям до 14 лет, а беременным его можно только в малых дозах и если одобрил врач.