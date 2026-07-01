Пенсионеры старше 80 лет и россияне с инвалидностью первой группы смогут рассчитывать на увеличение положенных сумм, а для некоторых категорий граждан будет упрощен порядок оформления документов. Таковы новые правила назначения социальных выплат, работы микрофинансовых организаций и страхования жизни, которые вступают в силу с июля 2026 года. Об изменениях Life.ru рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Лица, которые достигнут возраста 80 лет в июле, смогут рассчитывать на увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в два раза — с 9584,69 рублей до 19 169,38 рублей.

При этом пенсионерам не нужно подавать специальное заявление в Социальный фонд, так как перерасчет будет осуществлен в автоматическом режиме на основании данных, которые есть в распоряжении организации. Говырин уточнил, что увеличенная сумма будет переводиться начиная с того месяца, когда гражданин отметил 80-й день рождения.

Депутат также напомнил, что несмотря на аналогичное повышение фиксированной выплаты для людей с инвалидностью первой группы, причины для увеличения не суммируются в случае, если речь идет о россиянине старше 80 лет.

Помимо этого, будут внесены изменения в порядок назначения больничных, пособий по беременности и родам, а также некоторых других выплат семьям с детьми, для которых Социальный фонд будет использовать информацию из индивидуального лицевого счета, которую не будут повторно запрашивать у граждан или их работодателей.

Говоря о больничных, Говырин пояснил, что документ в электронном виде поступает в фонд непосредственно из медицинской организации. Сведения же о рождении ребенка, добавил он, передаются через органы ЗАГС. По словам депутата, это позволяет сократить для семьи путь от появления права на выплату до начисления финансовых средств, а также уменьшает затраченное время на «походы по инстанциям».

Среди других нововведений есть также запрет для микрофинансовых организаций на подключение дополнительных услуг к займам без согласия клиента, включая случаи, когда услуга предлагается после заключения договора.

При этом до оформления кредита МФО будет обязана объяснить, что именно приобретает заемщик, кто оказывает услугу и есть ли возможность отказаться от ее покупки. Также вводится запрет на запутанные формы и визуальные приемы, которые могут ввести клиента в заблуждение.

В сфере страхования появятся такие категории, как страхование жизни с объявленной и расчетной доходностью. При страховании с объявленной доходностью инвестиционный доход будет устанавливаться страховой компанией вне зависимости от конкретного актива, а сам договор может предусматривать увеличение страховой или выкупной суммы с учетом инфляции или ключевой ставки.

Расчетная же доходность подразумевает расчет дохода по указанной в договоре формуле и находится в зависимости от динамики активов или рыночных показателей. По словам Говырина, этот продукт предназначается для квалифицированных инвесторов. Минимальная единовременная страховая премия при его оформлении будет составлять 6 млн рублей.