Ответственные ведомства должны разработать стандарты, согласно которым можно будет вести надзор за работой реабилитационных центров для зависимых, считает член комитета Госдумы по охране здоровья Бийсултан Хамзаев. В разговоре с «Абзацем» он возмутился тем, что сегодня такие центры может открыть любой желающий.

По его словам, Министерства здравоохранения и труда должны создать четкий регламент и по нему определять, кого можно допускать к руководству реабилитационными учреждениями, а кого нет. Депутат обратил внимание, что на данный момент подобный центр может создать кто угодно, в том числе и мошенник без медицинского образования.

«Если мы говорим о социальной реабилитации, государство должно определить нормативную базу с точки зрения того, сколько должно быть на квадратный метр коек, качество программ, анализы этих программ. Без этого не будет порядка», — заявил Хамзаев.

Парламентарий подчеркнул, что государство обязано контролировать любую деятельность, особенно в сфере медицины и социальной помощи.

Издевательства над подопечными рехабов

4 декабря СМИ и телеграм-каналы сообщили о задержании блогера Максима Антонова, основателя сети реабилитационных центров для взрослых «Антонов PRO» и еще нескольких сотрудников рехабов в Видном и Егорьевске. По данным следствия, подозреваемые систематически избивали пациентов и самостоятельно устанавливали для них режим пребывания.

Несколько постояльцев центров пожаловались в полицию. Они которые рассказали о «систематических фактах физического насилия, психологического давления, изоляции, ограничений в пище и воде, а также об использовании в отношении них сильнодействующих препаратов без медицинских назначений», сообщили в ГУ МВД по Московской области.

ГУ СК по региону возбудило уголовные дела о незаконном лишении свободы организованной группой (ч. 3 ст. 127 УК) по факту нарушений в учреждении в Егорьевске и о групповом незаконном лишении свободы по предварительному сговору, с применением насилия, а также оружия или предметов, используемых в качестве оружия (пп. «а, в, г, ж» ч. 2 ст. 127 УК) в связи с нарушениями в Видном.

Ранее Истринский районный суд арестовал основательницу сети рехабов для несовершеннолетних Анну Хоботову. Ей предъявили обвинения по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК), истязании несовершеннолетних (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК), оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «а, в» ч. 2 ст. 238 УК), и незаконном лишении свободы (п. «а, б, д» ч. 2 ст. 127 УК).

До этого под стражу отправили воспитателя центра Виталия Балабрикова и 18-летнюю девушку, подозреваемую в избиении воспитанников центра. Расследование инициировали после того, как 16-летний пациент центра Хоботовой поступил в реанимацию без сознания, со следами избиения и связывания.

СМИ писали о систематических унижениях со стороны сотрудников центра. Один из них пытался склонить несовершеннолетних пациенток к сексу за «нарушения» внутреннего порядка — таковым мог быть признан звонок родителям.