В Подмосковье обнаружили еще два реабилитационных центра — на этот раз для взрослых, которых удерживали под предлогом лечения от наркозависимости, систематически пытали и избивали. Несколько сотрудников, включая гендиректора, задержаны, сообщают местные СК и полиция. По данным телеграм-каналов, речь идет о дорогостоящих рехабах «Антонов PRO» в Егорьевске и окрестностях Видного, основатель которых 41-летний блогер Максим Антонов доставлен на допрос. Подробности — в материале RTVI.

Главное следственное управление СК по Московской области возбудило два уголовных дела:

о незаконном лишении свободы организованной группой (ч. 3 ст. 127 УК; до 8 лет лишения свободы) в связи с происходившим в Егорьевске;

о групповом незаконном лишении свободы по предварительному сговору, с применением насилия, а также оружия или предметов, используемых в качестве оружия (пп. «а, в, г, ж» ч. 2 ст. 127 УК; до пяти лет лишения свободы) в связи с происходившим в Видном.

По уголовным делам задержаны восемь человек, сообщило следствие. Оно будет ходатайствовать в суд об избрании им меры пресечения.

По данным областного СК, подозреваемые сотрудники рехабов сами устанавливали режим и правила пребывания постояльцев, «систематически применяя к ним физическое насилие». Люди приезжали к ним на лечение из разных регионов и платили за свое пребывание по 50-80 тыс. рублей ежемесячно.

В подмосковной полиции сообщили, что в дежурную часть УМВД по Ленинскому городскому округу поступила жалоба от москвички на персонал реабилитационного центра в деревне Малое Видное. Женщина заявила, что у нее обманом похитили деньги и причинили вред здоровью ее сестры.

Впоследствии еще три человека обратились в полицию с аналогичными жалобами.

Правоохранители, выехавшие на место для проверки, выяснили, что рехаб обустроен в частном доме за высоким забором, вход был закрыт на замок.

«Внутри находились 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет. Они сообщили <…> о систематических фактах физического насилия, психологического давления, изоляции, ограничений в пище и воде, а также об использовании в отношении них сильнодействующих препаратов без медицинских назначений», — рассказала глава Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Гендиректор учреждения и трое работников были доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства, добавила она.

В органах не называют имен задержанных. По данным SHOT один из задержанных — владелец центра «Неугасимая надежда» в Егорьевске 44-летний Виталий Сережкин. От действий его самого и еще троих сотрудников пострадали семь человек от 18 до 35 лет, сообщает канал.

«Поддерживал насилие»: что известно о рехабах и их основателе

Телеграм-каналы Mash, SHOT и «112» предварительно сообщали, что 30 ноября один из постояльцев рехаба в Видном рассказал родственникам по телефону, что людей там морят голодом и бьют. Прибывшие с проверкой силовики нашли подтверждения тому, что сотрудники применяли издевательства и пытки.

Как пишет SHOT со ссылкой на пострадавших, их заставляли принимать сильнодействующие препараты без назначений врача, неделями запрещали мыться и заставляли записывать на видео только положительные отзывы для родственников. По данным «Московского комсомольца», один из пациентов 27 лет в результате голодовок и издевательств потерял 60 кг за три месяца и на момент, когда отец его забирал, весил всего 40 кг.

Там же, по данным каналов, задержали блогера Максима Антонова — основателя рехабов «Антонов PRO», которые позиционируются как элитные. На сайте проекта утверждается, что Антонов избавил от разных видов зависимости более тысячи человек, периодически проживая в центрах и участвуя в активностях вместе с резидентами.

На сайте также опубликованы видео Антонова со звездами, которые рекомендуют доверить ему свою реабилитацию — среди них певец Niletto, группа «Русский размер», рэперы Тимати, Птаха и Коля Принцип, комик Айдар Гараев, стример Михаил Литвин.

На своем сайте Антонов утверждает, что и сам некогда избавился от наркомании, после чего разработал собственную методику помощи. При этом гарантирует один год реабилитации бесплатно в случае срыва.

В презентации, которая представляет собой серию рисунков с подписями в стиле комикса, Антонов критикует другие рехабы, утверждая, что многие из них «превращаются в каторгу, где люди только батрачат и не социализируются», после чего снова начинают употреблять наркотики.

В его же рехабах, как заявляет Антонов, зависимые люди по его методике избавляются от «наркоманских пороков» и снова становятся полноценными членами общества. Он также пишет, что дает бывшим наркоманам работу — в «проверенных» реабилитационных центрах.

Mash в одной из своих публикаций пишет, что Антонов «активно поддерживал насилие в программах, когда комментировал дело Хоботовой».

«Комната пыток»: дело Хоботовой и ее детского рехаба

Анна Хоботова организовала реабилитационный центр для подростков в подмосковном Дедовске, где, как выяснилось в конце ноября, незаконно удерживали и истязали несовершеннолетних, а здоровью одного из них нанесли тяжкий вред. Хоботову отправили под стражу, предъявив обвинения по нескольким уголовным статьям. По самой тяжкой из них — об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «а» ч. 3 ст. 111) — максимально грозит 15 лет тюрьмы.

Расследовать деятельность рехаба в Дедовске начали после того, как его 16-летний подопечный поступил в реанимацию без сознания. Врачи обнаружили у него множественные повреждения на теле, голове и конечностях, а также следы, свидетельствующие о том, что ему связывали руки и ноги. Состояние подростка осложнилось отказом почек и развившимся сепсисом, его по необходимости ввели в медикаментозную кому.

СМИ и телеграм-каналы писали со ссылкой на бывших резидентов, что вместо терапии и работы с психологами их принуждали к труду и самообслуживанию и наказывали за нарушение установленных персоналом правил. Например, не пускали в туалет, привязывали к кровати или уводили в «комнату пыток».

Также утверждалось, что детей морили голодом и могли кормить едой для собак, а девушек пытались склонить к сесуальным контактам.

На время следствия под домашний арест отправили администратора рехаба Виталия Балабрикова и 18-летнюю пациентку, которая, как подозревают, участвовала в избиении детей.