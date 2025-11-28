Истринский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для организатора реабилитационного центра в подмосковном Дедовске Анны Хоботовой. Женщина будет находиться под арестом по меньшей мере до 22 января. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

По данным следствия, с августа по ноябрь 2025 года в Дедовске группа лиц создала реабилитационный центр, где незаконно содержались 24 подростка. По версии правоохранительных органов, в отношении несовершеннолетних применялись избиения и пытки.

В отношении Хоботовой возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц, истязание несовершеннолетних, оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности и незаконное лишение свободы (п.«а» ч. 3 ст. 111, п. «г» ч. 2 ст. 117, п. «а, б, д» ч. 2 ст. 127, п. «а, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Как ранее сообщили в Следственном комитете России, в ходе предъявления обвинения Хоботова не признала свою вину. На данный момент следователи допросили 24 подростков, их родителей и сотрудников центра. По делу назначены психолого-психиатрическая и судебно-медицинская экспертизы.

Ранее, 25 ноября, было возбуждено уголовное дело по факту истязания и незаконного удержания 24 подростков в реабилитационном центре. 26 ноября суд направил под домашний арест до 22 января 2026 года администратора рехаба Виталия Балабрикова и 18-летнюю девушку, подозреваемую в избиении воспитанников центра. Телеграм-канал SHOT сообщал, что после публикации правоохранителей об аресте администратора центра владелица рехабов скрылась.

Поводом для начала расследования систематических нарушений в реабилитационном центре Хоботовой послужила госпитализация в реанимацию 16-летнего подопечного. Подросток поступил в медучреждение без сознания, и при осмотре врачи обнаружили у него множественные повреждения на теле, голове и конечностях, а также следы, свидетельствующие о связывании рук и ног. Состояние юноши осложнилось отказом почек и развившимся сепсисом, что потребовало введения его в медикаментозную кому.

Позднее стало известно, что пострадавшие от работников центра получали унизительные задания, а в отношении девушек предпринимались попытки склонить их к сексуальным контактам. По свидетельству одной из воспитанниц, сотрудник центра систематически применял насилие к другой несовершеннолетней, включая избиения ремнем и принуждение к выполнению различных приказов, писали «Известия».