Истринский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для организатора реабилитационного центра в подмосковном Дедовске Анны Хоботовой. Женщина будет находиться под арестом по меньшей мере до 22 января. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.
В отношении Хоботовой возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц, истязание несовершеннолетних, оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности и незаконное лишение свободы (п.«а» ч. 3 ст. 111, п. «г» ч. 2 ст. 117, п. «а, б, д» ч. 2 ст. 127, п. «а, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).
Как ранее сообщили в Следственном комитете России, в ходе предъявления обвинения Хоботова не признала свою вину. На данный момент следователи допросили 24 подростков, их родителей и сотрудников центра. По делу назначены психолого-психиатрическая и судебно-медицинская экспертизы.
Ранее, 25 ноября, было возбуждено уголовное дело по факту истязания и незаконного удержания 24 подростков в реабилитационном центре. 26 ноября суд направил под домашний арест до 22 января 2026 года администратора рехаба Виталия Балабрикова и 18-летнюю девушку, подозреваемую в избиении воспитанников центра. Телеграм-канал SHOT сообщал, что после публикации правоохранителей об аресте администратора центра владелица рехабов скрылась.
Позднее стало известно, что пострадавшие от работников центра получали унизительные задания, а в отношении девушек предпринимались попытки склонить их к сексуальным контактам. По свидетельству одной из воспитанниц, сотрудник центра систематически применял насилие к другой несовершеннолетней, включая избиения ремнем и принуждение к выполнению различных приказов, писали «Известия».
Анна Хоботова является владелицей сети учреждений для подростков с поведенческими проблемами, в которую входят центры «Шанс» и «Светлое будущее», а также носящий ее имя реабилитационный центр. География деятельности организации включает Москву, Подмосковье, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Азов. Стоимость пребывания в одном из таких учреждений составляет в среднем 100 тысяч рублей в месяц. Юридически сеть зарегистрирована на Общественно-полезный фонд «Галактика», созданный для помощи людям в трудной жизненной ситуации.
Параллельно с предпринимательской деятельностью Хоботова известна в Ростовской области как общественный активист. В 2012 году она была включена в общественные советы при региональных управлениях МВД и ФСИН, где занималась вопросами, связанными с подростками.