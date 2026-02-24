Соседи могут обратиться в суд на жильца, установившего видеокамеру в подъезде без учета необходимых требований, пишет Life.ru. В качестве наказания возможен штраф до 200 тыс. рублей или даже срок до двух лет.

Жильца, незаконно установившего камеру, могут обвинить в незаконной обработке персональных данных и самоуправстве. В первом случае предусмотрен штраф от 6 до 15 тыс. рублей, во втором грозит взыскание около 100-300 рублей.

В случае, если в поле зрения видеокамеры попало чужое имущество, например входная дверь, то виновника ждут финансовые санкции до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы за период до 18 месяцев.

В статье сказано, что при наличии отягчающих обстоятельств (например, публикации записей в Сети) правонарушителю могут назначить более серьезное наказание:

обязательные работы до 360 часов;

исправительные работы до одного года;

принудительные работы до двух лет;

арест до четырех месяцев;

лишение свободы до двух лет.

Чтобы установить камеру, не нарушая при этом права соседей, жилец должен соблюсти следующие правила:

согласовать установку с собственниками помещений (необходимо согласие большинства — не менее ⅔); расположить устройство так, чтобы в его поле зрения не попадало чужое имущество; установить табличку, предупреждающую о ведении видеонаблюдения.

Издание отмечает, что размещение камеры над своей дверью согласия соседей не требует, так же как и ее установка в частном доме. Главное, чтобы чужая собственность не попадала в объектив и была установлена соответствующая табличка.

Ранее эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Денис Хмелевской посоветовал гражданам, затевающим ремонт, строго придерживаться действующих правил. Это позволит не попасть на административные взыскания.

По словам специалиста, соседи чаще всего жалуются на шум сверх допустимых норм, самовольную перепланировку либо нарушение строительных регламентов. Также в их числе — захламление лестничных клеток и холлов строительным хламом.