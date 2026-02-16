Россиянам, которые планируют делать ремонт в квартире или доме, следует внимательно относиться к соблюдению установленных норм, чтобы избежать административных штрафов. Об этом в интервью изданию «Абзац» рассказал эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Денис Хмелевской.

По словам специалиста, наиболее частыми поводами для жалоб соседей и последующих санкций со стороны контролирующих органов становятся три категории нарушений: превышение допустимого уровня шума, несогласованная перепланировка или отступление от строительных норм, а также загромождение строительным мусором и материалами мест общего пользования.

Говоря о соблюдении закона о тишине, Хмелевской отметил, что часы, в которые нельзя шуметь во время проведения ремонта, могут различаться в разных регионах. Например, в Москве, за повторное нарушение установленных норм во время ремонта предусмотрен штраф в размере от одной до двух тысяч рублей.

В столице с 2015 года действуют обновленные правила шума при ремонте в многоквартирных домах. Согласно новым нормам, проводить шумные работы нельзя по воскресеньям и в государственные праздники. В будние дни и субботу ремонт разрешен с 9:00 до 19:00, с обязательным перерывом на «тихий час» с 13:00 до 15:00. Исключение сделано только для новостроек: в течение полутора лет с момента сдачи дома жильцы могут делать ремонт с 7 утра до 11 вечера. До поправок действовал закон 2002 года, запрещавший шум с 23:00 до 7:00 в будни и с 19:00 до 9:00 в выходные.

Особое внимание эксперт уделил вопросам перепланировки. Согласно Жилищному кодексу, любые серьезные изменения конфигурации квартиры, такие как демонтаж несущих стен, перенос санузла или кухни, требуют обязательного согласования с жилищной инспекцией. За самовольные действия без соответствующих документов штраф для граждан может составить от двух до двух с половиной тысяч рублей.

Значительно более высокие суммы взысканий предусмотрены за несоблюдение строительных и проектных норм, особенно если это создает угрозу безопасности окружающих. Как уточнил эксперт, за подобные правонарушения, например использование фасадной краски внутри помещения или отсутствие необходимой сигнализации, частные лица могут быть оштрафованы на сумму от одной до двух тысяч рублей за незначительные отклонения. Для юридических лиц наказание несравнимо строже: при повторном нарушении штраф достигает от 700 тысяч до 1 миллиона рублей.