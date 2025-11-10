Украшая подъезды к Новому году гирляндами, россияне рискуют столкнуться с неприятными последствиями вплоть до штрафов. Об этом Life.ru рассказал специалист по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь.

По его словам, светящиеся гирлянды, которыми жители многоквартирных домов украшают подъезды, могут создавать повышенную пожароопасность.

«Обилие иллюминации, особенно если используются некачественные изделия или нарушены правила их монтажа, могут быть сигналом к проверке. В подобных случаях, когда есть сомнения в безопасности, вполне допустимо сообщить о своих опасениях в МЧС», — рассказал собеседник Life.ru.

Эксперт напомнил, что за нарушения требований пожарной безопасности согласно КоАп предусмотрена ответственность в виде штрафа до 15 тыс. рублей для физлиц, а при возникновении пожара по неосторожности грозит и уголовное дело. По словам Бондаря, все украшения необходимо заранее согласовывать с другими жильцами и управляющей организацией, так как подъезды относятся к общему имуществу.

Однако общие пространства можно обезопасить, выбрав в качестве украшения сертифицированные изделия, которые защищены от влаги. Специалист посоветовал присмотреться к гирляндам на батарейках — они почти не нагреваются и работают от низкого напряжения, что снижает риски возгорания.

Бондарь отметил, что провода гирлянды стоит внимательно осмотреть на предмет повреждений перед тем, как включать ее. Среди других предостережений: не оставлять включенные в розетку украшения без присмотра на долгое время и не ставить их около предметов, которые могут легко загореться.

В декабре 2024 года Shot писал, что россиянам стали чаще приходить штрафы за новогодние украшения на автомобилях. Телеграм-канал утверждал, что Госавтоинспекция выписала штрафы на 500 рублей по ст. 12.5 КоАп (внесение изменений в конструкцию транспортного средства), так как подключение гирлянды к электрической системы считается вмешательством в проводку.

В октябре 2025 года глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал ввести штрафы для владельцев магазинов, ресторанов и кафе, которые украшают заведения в преддверии Хэллоуина. По его словам, такие меры необходимо принять, чтобы защитить традиционные ценности и оградить россиян от «культа смерти и мрака», который пропагандирует праздник.