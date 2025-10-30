Депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил ввести административную ответственность для магазинов, кафе и ресторанов, которые украшают свои помещения к Хэллоуину. В разговоре с Life.ru он уточнил, что меры необходимы для защиты традиционных ценностей.

По словам Иванова, ограждение детей и общества от деструктивного влияние традиций, которые пропагандируют культ смерти и мрака, — это «святой долг». Нельзя не обращать внимания на то, как торговые сети и «увеселительные заведения» активно используют символику чуждую российской культуре, отметил он.

Парламентарий добавил, что законы о защите духовно-нравственных ценностей позволяют принять конкретные меры в отношении тех, кто отмечает Хэллоуин. По его словам, стоит ввести систему штрафов для юрлиц, которые оформляют витрины своих заведений атрибутикой праздника или используют в рекламе связанную с ним символику.

Глава «России православной» также считает необходимым просвещать молодежь о вреде праздников, заимствованных из других культур. Иванов уверен, что они подменяют истинные нравственные ориентиры и ослабляют национальную идентичность. Предложенные меры депутат назвал «последовательной работой по защите нашего культурного суверенитета».

«Мы обязаны создать среду, в которой подрастающее поколение будет воспитываться на основе ценностей своих предков, а не на пугающих и безнравственных образах, пришедших извне», — добавил он.

Ранее Иванов уже призывал к мерам, ограничивающим празднование Хэллоуина. В разговоре с «Газетой.ру» депутат заявил, что праздник стоит приравнять к пропаганде сатанизма*. Он уточнил, что Хэллоуин, как и сатанизм*, распространяет оккультизм и отвергает основные нравственные ценности россиян.

«Наша задача — создать правовые барьеры для агрессивного продвижения чуждых идеологий, которые маскируются под безобидные развлечения», — заявил Иванов.

Депутат Госдумы Виталий Милонов также высказался о праздновании Хэллоуина и заявил, что его поклонникам следует зарегистрировать официальную религиозную общину.

«Отмечать его без регистрации — грубое нарушение федерального закона, поскольку все религиозные мероприятия у нас проводятся в рамках деятельности официально зарегистрированных общин», — рассказал парламентарий в эфире «Радио 1».

29 октября одна из школ в Ростовской области заявила, что выступает против того, чтобы отмечать праздник в стенах учреждения. На своей странице в ВК Школа №8 в Каменск-Шахтинском опубликовала сообщение, в котором говорилось, что «в России нет “праздника” сатанистов*». Администрация школы сослалась на рекомендацию властей региона отменить все мероприятия, связанные с Хэллоуином.

30 октября в телеграм-канале «Первый университетский», связанном со студентами МГУ, появилась новость о том, что администрация вуза запретила «любые атрибуты, связанные с Хэллоуином». В публикации привели скриншот из чата первокурсником, в котором говорилось, что студентам будут выносить выговор за «костюмы, грим и прочее».

С критикой Хэллоуина неоднократно выступали и в РПЦ. Осенью 2023 года представитель церкви Вахтанг Кипшидзе заявил, что праздник связан «культом смерти», а отмечать его значит вступать в разногласия с культурой России.

В октябре 2024 года Патриарх Кирилл также выступил против попытки русифицировать Хэллоуин. По его словам, это говорит о «подмене ценностей» и «фальсификации национальной истории».

На фоне критики праздника в России упали и продажи товаров, связанных с Хэллоуином на маркетплейсах — продажи атрибутики выросли всего на 21% по сравнению с 2024 годом. По данным аналитиков Wildberries, в прошлом году прирост в категории товаров к Хэллоуину оценивали в 330%.

В свою очередь подсчеты «Платформы ОФД» свидетельствуют о том, что за первые 20 дней октября число покупок продукции, в названии которой так или иначе фигурирует слово «Хэллоуин» выросли лишь на 4%. Аналитики T-Pay отметили, что за неделю до 31 октября (день празднования Хэллоуина — прим. RTVI) сократились и продажи тыкв — на 6% год к году.

* Верховный суд признал «Международное движение сатанизма» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России