Между Москвой и Парижем были контакты, которые при желании позволят достаточно оперативно наладить диалог на высшем уровне. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Действительно, имели место контакты (это мы можем подтвердить), которые при желании и необходимости помогут достаточно оперативно наладить диалог на высшем уровне. Пока каких-то индикаций о том, что это желание есть, мы не получали», — сказал он (цитата по ТАСС).

Песков добавил, что Кремлю импонируют высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости восстановления отношений с Россией. Вместе с тем пресс-секретарь российского главы отметил, что Москва не получала подобных запросов от других европейских государств.

Ранее Макрон заявил, что Франция «на техническом уровне» восстановила контакты с Россией. Он предполагает, что впоследствии к этим каналам присоединятся другие европейские страны.

«Не должно быть слишком много собеседников, но должен быть мандат. <…> Посмотрим, как мы организуемся, но должна быть возможность возобновления диалога с Россией. Еще раз: вы бы предпочли, что американские послы <…>вели переговоры <…> от имени Европы о дате вступления Украины в ЕС? Нет. <…> Это в интересах Европы», — пояснил президент Франции.

Он добавил, что важно структурировать возобновление европейской дискуссии с россиянами, «не будучи наивными, не оказывая давления на украинцев, но также и не будучи зависимыми от третьих лиц в этой дискуссии». Среди прочего, Макрон подтвердил визит своего дипломатического советника в Россию. Он признал, что некоторые европейские лидеры сочли такой шаг преждевременным.

Источник L’Express сообщали, что 3 февраля с «незаметным» визитом в Москву прибыл официальный представитель Франции Эмманюэль Бонн и якобы встретился в Кремле с помощником российского главы Юрием Ушаковым. Reuters называло целью визита французского советника налаживание диалога по ключевым вопросам, в первую очередь по Украине. Собеседники Bloomberg утверждали, что Бонн пытался убедить российскую сторону в том, что европейцы должны участвовать в любых решениях, касающихся европейской безопасности и не намерены одобрять «любое» соглашение о завершении конфликта.

5 февраля ТАСС со ссылкой на источник во Франции писал, что Макрон намерен позвонить Путину, но подготовка займет «не один день». Глава МИД России Сергей Лавров счел эти заявления примером «жалкой дипломатии». Он подчеркнул, что российский лидер всегда открыт к обсуждению, а серьезные предложения не остаются «без серьезной, конкретной, практической реакции».

При этом Лавров отметил, что Россия негласно контактирует с отдельными европейскими лидерами, а некоторые из них совершают конфиденциальные визиты в Москву. По словам российского министра, заявления на этих встречах ни чем не отличаются от публичных высказываний представителей ЕС.